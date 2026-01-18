Bloomberg: «Συνδρομή» 1 δισ. δολαρίων ζητά ο Τραμπ για μόνιμη θέση στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

«Συνδρομή» ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων φαίνεται ότι ζητάει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, από τις χώρες που επιθυμούν μια μόνιμη θέση στο νέο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το προσχέδιο του καταστατικού χάρτη του προτεινόμενου οργάνου που είδε το Bloomberg, ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι ο πρώτος πρόεδρός του και θα αποφασίζει ποιοι θα προσκαλούνται ως μέλη. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με πλειοψηφία, με κάθε παρόν κράτος-μέλος να διαθέτει μία ψήφο, ωστόσο όλες θα υπόκεινται στην έγκριση του προέδρου.

«Κάθε κράτος-μέλος θα υπηρετεί θητεία που δεν θα υπερβαίνει τα τρία έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος Χάρτη, με δυνατότητα ανανέωσης από τον Πρόεδρο. Η τριετής θητεία δεν θα ισχύει για κράτη-μέλη που θα συνεισφέρουν περισσότερα από 1.000.000.000 δολάρια σε μετρητά στο Συμβούλιο Ειρήνης εντός του πρώτου έτους από την έναρξη ισχύος του Χάρτη», αναφέρεται στο προσχέδιο.

Ανησυχία για πιθανή δημιουργία ανταγωνιστικής δομής προς τον ΟΗΕ

Οι επικριτές ανησυχούν ότι ο Τραμπ επιχειρεί να δημιουργήσει μια εναλλακτική ή ανταγωνιστική δομή προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τον οποίο έχει επικρίνει εδώ και χρόνια.

Το συμβούλιο περιγράφεται στο καταστατικό ως «ένας διεθνής οργανισμός που επιδιώκει να προωθήσει τη σταθερότητα, να αποκαταστήσει αξιόπιστη και νόμιμη διακυβέρνηση και να διασφαλίσει διαρκή ειρήνη σε περιοχές που πλήττονται ή απειλούνται από συγκρούσεις». Θα αποκτήσει επίσημη υπόσταση μόλις τρία κράτη-μέλη συμφωνήσουν με τον Χάρτη.

Ο Τραμπ θα είναι επίσης υπεύθυνος για την έγκριση του επίσημου εμβλήματος του οργανισμού, σύμφωνα με το έγγραφο. Έχει ήδη προσκαλέσει αρκετούς παγκόσμιους ηγέτες, μεταξύ των οποίων τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι και τον Καναδό Μαρκ Κάρνεϊ, να συμμετάσχουν σε ένα «Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα», το οποίο θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του ευρύτερου νέου Συμβουλίου Ειρήνης.

Συμμετοχή πολλών ευρωπαϊκών χωρών

Το σχέδιο αυτό προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δήλωσε ότι οι λεπτομέρειες δεν είχαν συντονιστεί με τη χώρα του.

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν στο συμβούλιο, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Το προσχέδιο φαίνεται να υποδηλώνει ότι ο ίδιος ο Τραμπ θα ελέγχει τα χρήματα, κάτι που, όπως ανέφεραν οι πηγές, θα θεωρούνταν απαράδεκτο από τις περισσότερες χώρες που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν.

Αρκετά κράτη αντιτίθενται έντονα στο προσχέδιο του Χάρτη και εργάζονται συλλογικά για να αποτρέψουν την υιοθέτησή του, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές. Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο Bloomberg ότι, παρότι τα μέλη θα μπορούν να συμμετέχουν δωρεάν, η καταβολή του 1 δισ. δολαρίων θα εξασφαλίζει μόνιμη ιδιότητα μέλους. Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα χρησιμοποιηθούν άμεσα για την υλοποίηση της αποστολής του Συμβουλίου Ειρήνης, δηλαδή την ανοικοδόμηση της Γάζας, ανέφερε ο αξιωματούχος, επίσης υπό καθεστώς ανωνυμίας. Το συμβούλιο θα διασφαλίζει ότι σχεδόν κάθε δολάριο θα αξιοποιείται για τον σκοπό αυτό.

Το Συμβούλιο Ειρήνης θα συγκαλεί συνεδριάσεις με δικαίωμα ψήφου τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και «σε όποιες επιπλέον χρονικές στιγμές και τοποθεσίες κρίνει κατάλληλες ο Πρόεδρος», σύμφωνα με το προσχέδιο. Η ημερήσια διάταξη θα υπόκειται στην έγκρισή του. Το συμβούλιο θα πραγματοποιεί επίσης τακτικές συνεδριάσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου με το εκτελεστικό του συμβούλιο, τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση. Ο Τραμπ θα έχει ακόμη την εξουσία να απομακρύνει ένα μέλος, με δυνατότητα άσκησης βέτο από πλειοψηφία δύο τρίτων των κρατών-μελών. «Ο Πρόεδρος θα ορίζει ανά πάσα στιγμή διάδοχο για τη θέση του Προέδρου», αναφέρει ο Χάρτης.

Την Παρασκευή, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε το πρώτο εκτελεστικό πάνελ, στο οποίο θα συμμετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ, ο γαμπρός του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ και ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ, πριν από τη συγκρότηση του πλήρους συμβουλίου.