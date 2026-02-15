Στη Ουάσιγκτον ο Ράμα για συμμετοχή στο «Συμβούλιο της Ειρήνης» του Τραμπ

O πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα θα ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον την ερχόμενη εβδομάδα προκειμένου να συμμετάσχει στην εναρκτήρια συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 19 Φεβρουαρίου σύμφωνα με ανακοίνωση που έκανε ο ίδιος την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου σε podcast.

«Θα βρίσκομαι στην Ουάσινγκτον για την επίσημη σύσταση του Συμβουλίου Ειρήνης και την έναρξη των δραστηριοτήτων του», δήλωσε σε συνέντευξή του στο αλβανικό podcast Flasim. Το όργανο, με επικεφαλής τον Ντόναλντ Τραμπ, σχεδιάστηκε για να τερματίσει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά το καταστατικό του του έχει έναν πολύ ευρύτερο στόχο: την επίλυση των ένοπλων συγκρούσεων παγκοσμίως.

Ποιοι συμμετέχουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ

Όπως είχε ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ από το Νταβός όπου ίδρυσε το «Συμβούλιο Ειρήνης» σε αυτό θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από το Μπαχρέιν, το Μαρόκο, ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας και ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας (ο μόνος από την Ευρωπαϊκή Ένωση).

Επιπλέον, συμμετέχουν ο πρόεδρος της Ινδονησίας, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ιορδανίας, ο πρόεδρος του Κοσσυφοπεδίου, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο πρωθυπουργός του Κατάρ, ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας. Τέλος, στο σχήμα μετέχουν ο πρόεδρος του Ουζμπεκιστάν και ο πρωθυπουργός της Μογγολίας.

Σύμφωνα με λίστα που δημοσίευσε η Washington Post, οι χώρες που έχουν αποδεχτεί την πρόσκληση να συμμετάσχουν είναι οι εξής: