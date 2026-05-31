Συγχαρητήρια Ράμα στην αστυνομία και «μηδενική ανοχή στην άμυαλη συμμορία των μυών»

Τη στήριξή του στις ενέργειες της αλβανικής αστυνομίας μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το Σάββατο στο Ζβέρνετς, κοντά στη λιμνοθάλασσα Νάρτα, εξέφρασε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, ΈΈντι Ράμα ντι Ράμα, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.



Ο Ράμα συνεχάρη τη διοίκηση της Κρατικής Αστυνομίας για την «ταχεία και σωστή αντίδρασή της», τόσο απέναντι στους ιδιωτικούς φύλακες ασφαλείας που ενεπλάκησαν στα επεισόδια όσο και απέναντι στην τοπική αστυνομική ηγεσία της Αυλώνας.

«Μηδενική ανοχή»

«Συγχαίρω την ηγεσία της Κρατικής Αστυνομίας για τη γρήγορη και ακριβή αντίδρασή της, είτε απέναντι σε εκείνη την άμυαλη συμμορία μυών με την ιδιότητα των ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας είτε απέναντι στους τοπικούς επικεφαλής της αστυνομίας της Αυλώνας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλβανός πρωθυπουργός.



Παράλληλα, υποστήριξε ότι η νέα πολιτική «μηδενικής ανοχής» απέναντι σε ενστόλους που πλήττουν την εμπιστοσύνη των πολιτών είναι η ορθή κατεύθυνση.



Στην ίδια ανάρτηση, ο Ράμα επιχείρησε να αποσυνδέσει τα επεισόδια από το επίμαχο τουριστικό έργο που σχεδιάζεται στην περιοχή, κάνοντας λόγο για «μεγάλα ψεύδη» που διακινούνται τις τελευταίες ημέρες.



Όπως ανέφερε, θα παρουσιάσει ο ίδιος στοιχεία για ένα «εξαιρετικό σχέδιο για την Αλβανία», το οποίο, όπως υποστήριξε, προετοιμάζεται εδώ και χρόνια.

Nesër e kam radhën unë për të folur për një projekt të jashtëzakonshëm për Shqipërinë, për të cilin punohet prej disa vitesh tanimë dhe i cili nuk ka asnjë lidhje me disa të pavërteta të mëdha, që janë hedhur në qarkullim ditët e fundit.



Ndërkohë e përgëzoj lidershipin e… — Edi Rama (@ediramaal) May 31, 2026

Κινητοποίηση και επεισόδια

Τα σοβαρά επεισόδια με τραυματισμούς, καταγγελίες για βία και έντονες αντιδράσεις από κατοίκους και περιβαλλοντικές οργανώσεις σημειώθηκαν στο Ζβέρνετς της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια κινητοποίησης ενάντια στην κατασκευή μεγάλου τουριστικού συγκροτήματος σε προστατευόμενη παράκτια ζώνη.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

Η Αθήνα αντέδρασε για τις σκηνές έντασης που διαδραματίστηκαν στην Αλβανία, με τις συγκρούσεις για τουριστική επένδυση σε προστατευόμενη περιοχή όπου τραυματίστηκε και Έλληνας πολίτης. Το περιστατικό προκάλεσε την παρέμβαση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, με την Αθήνα να ζητά πλήρη διερεύνηση των γεγονότων και απόδοση ευθυνών.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ αναφέρει: «Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες, 30 Μαΐου 2026, στο Zvërnec της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ένας Έλληνας πολίτης που τραυματίστηκε. Η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να του παρασχεθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή.

»Η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προβαίνει παράλληλα στις αναγκαίες παραστάσεις προς την αλβανική πλευρά ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση του επεισοδίου και την απόδοση ευθυνών. Καταγράφουμε στο πλαίσιο αυτό την πρώτη ανταπόκριση των αλβανικών Αρχών. Υπογραμμίζουμε την ανάγκη πλήρους τήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών, στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η συμμόρφωση προς το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας».