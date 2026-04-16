Ο Έντι Ράμα γονατίζει ξανά μπροστά στη Τζόρτζια Μελόνι

Ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα γονάτισε για ακόμη μία φορά κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι στο Palazzo Chigi, προκαλώντας εκ νέου συζητήσεις και σχόλια στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε κατά την άφιξη του Αλβανού πρωθυπουργού, με τα σχετικά πλάνα να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, καθώς είναι η τρίτη φορά που κάνει αυτή την κίνηση.

Oggi a Palazzo Chigi il Primo Ministro della Repubblica d’Albania, @ediramaal pic.twitter.com/x6iqVnD4j3 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 16, 2026

Η συνάντηση επικεντρώθηκε σε ζητήματα διμερούς συνεργασίας και στις προοπτικές ενίσχυσης των σχέσεων των δύο χωρών.

Σε ανάρτησή του, ο Έντι Ράμα αναφέρθηκε στη συνεργασία με την Ιταλία, σημειώνοντας πως καμία προηγούμενη ιταλική κυβέρνηση δεν έχει προωθήσει τόσο συμπαγές πρόγραμμα στρατηγικής συνεργασίας με την Αλβανία όσο η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης ότι η περαιτέρω προσέγγιση με την Ιταλία, μέσω μεγάλων έργων υποδομής, μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη και την ενίσχυση της ασφάλειας της Αλβανίας.