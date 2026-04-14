Ο Τραμπ κατακεραυνώνει Μελόνι: «Αυτή είναι η απαράδεκτη» - Νέα επίθεση στον Πάπα

Σφοδρή επίθεση στην Ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι, εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στην Corriere della Sera, κατηγορώντας την ότι «δεν θέλει να βοηθήσει» τις ΗΠΑ σε κρίσιμα ζητήματα διεθνούς ασφάλειας, από το ΝΑΤΟ μέχρι τη διαχείριση της πυρηνικής απειλής του Ιράν. Παράλληλα, προχώρησε σε νέα αιχμηρή δήλωση κατά του Πάπα, λέγοντας ότι «δεν έχει ιδέα τι συμβαίνει στο Ιράν».

«Είμαι σοκαρισμένος από τη Μελόνι»

Χωρίς καν να περιμένει ερώτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ ρώτησε πρώτος τους δημοσιογράφους της Corriere: «Στους Ιταλούς αρέσει το γεγονός ότι η δική σας πρωθυπουργός δεν μας δίνει καμία βοήθεια για να εξασφαλίσουμε πετρέλαιο; Αρέσει αυτό στον κόσμο; Δεν μπορώ να το φανταστώ. Είμαι σοκαρισμένος από εκείνη. Νόμιζα ότι είχε θάρρος, έκανα λάθος».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστηρίζει πως, παρά το γεγονός ότι η Ιταλία προμηθεύεται πετρέλαιο από την περιοχή και οι σχέσεις με τις ΗΠΑ είναι κρίσιμες, «η Ιταλία δεν θέλει να εμπλακεί», σημειώνοντας πως «η Μελόνι θεωρεί ότι η Αμερική πρέπει να κάνει τη δουλειά για λογαριασμό της».

Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι δεν έχει επικοινωνήσει με την Ιταλίδα πρωθυπουργό «εδώ και πολύ καιρό», εξηγώντας ότι ο λόγος είναι ότι «δεν θέλει να μας βοηθήσει με το ΝΑΤΟ, δεν θέλει να μας βοηθήσει να απαλλαγούμε από το πυρηνικό όπλο. Είναι πολύ διαφορετική από αυτό που πίστευα».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Τραμπ επιμένει ότι η μετανάστευση «σκοτώνει την Ιταλία και όλη την Ευρώπη», υποστηρίζοντας ότι «η Ευρώπη καταστρέφει τον εαυτό της από μέσα» με τις ενεργειακές και μεταναστευτικές πολιτικές της.

«Πληρώνουν τις υψηλότερες τιμές ενέργειας στον κόσμο και δεν είναι ούτε έτοιμοι να πολεμήσουν για τα Στενά του Ορμούζ από όπου την προμηθεύονται. Εξαρτώνται από τον Ντόναλντ Τραμπ για να τα κρατήσει ανοιχτά».

Σε ερώτηση αν ζήτησε από την Ιταλία τη χρήση ναρκαλιευτικών, ο Τραμπ απάντησε: «Ζήτησα να στείλουν ό,τι θέλουν, αλλά δεν το κάνουν γιατί το ΝΑΤΟ είναι μια "χάρτινη τίγρης"».

Σάλο προκάλεσε εικόνα που παρουσίαζε τον Donald Trump με χιτώνες, να αγγίζει ασθενή μέσα σε απόκοσμο φως, με φόντο αετούς και μαχητικά. Το στιγμιότυπο εξόργισε καθολικούς και ευαγγελιστές, δηλαδή ένα κομμάτι-κλειδί της βάσης του. Η εικόνα «κατέβηκε» γρήγορα, με τον ίδιο να δηλώνει πως δεν επιχειρούσε να συγκριθεί με τον Ιησού, αλλά να παρουσιαστεί ως… «γιατρός που θεραπεύει». Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε με σφοδρότητα μέσω Truth Social, κατηγορώντας τον Πάπα για αδυναμία και «φιλελεύθερη ατζέντα». «Δεν θα ήταν στο Βατικανό αν δεν ήμουν εγώ στον Λευκό Οίκο», φέρεται να είπε.

«Ο Πάπας δεν έχει ιδέα τι συμβαίνει στο Ιράν»

Ο Τραμπ σχολίασε και την κριτική που του άσκησε η Μελόνι σχετικά με τις δηλώσεις του για τον Πάπα. «Εκείνη είναι απαράδεκτη, γιατί δεν την ενδιαφέρει αν το Ιράν αποκτήσει πυρηνικό όπλο και θα μπορούσε να ανατινάξει την Ιταλία μέσα σε δύο λεπτά αν είχε τη δυνατότητα», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Αναφερόμενος ειδικά στον Πάπα Λέοντα και την πρόσφατη έκκλησή του για ειρήνη, είπε: «Ο Πάπας δεν καταλαβαίνει και δεν θα έπρεπε να μιλά για πόλεμο, γιατί δεν έχει ιδέα τι συμβαίνει. Δεν καταλαβαίνει ότι στο Ιράν σκότωσαν 42.000 διαδηλωτές τον περασμένο μήνα».

Σε ερώτηση για το αν τον στενοχώρησε η εκλογική ήττα του Βίκτορ Όρμπαν, ο Τραμπ απάντησε: «Ήταν φίλος μου. Δεν ήταν δική μου εκλογή, αλλά ήταν φίλος μου, καλός άνθρωπος. Έκανε καλή δουλειά στο μεταναστευτικό. Δεν άφησε τον κόσμο να έρθει και να καταστρέψει τη χώρα του, όπως έκανε η Ιταλία».

Μελόνι: «Απαράδεκτα τα λόγια του για τον Πάπα»

Υπενθυμίζεται ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός είχε ασκήσει σκληρή κριτική στον Αμερικανό πρόεδρο χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτες» τις δηλώσεις του για τον Πάπα Λέοντα.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι θεωρεί «απαράδεκτα τα λόγια του προέδρου Τραμπ προς τον Άγιο Πατέρα», επισημαίνοντας πως ο Πάπας, ως επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας, έχει κάθε δικαίωμα να καλεί σε ειρήνη και να καταδικάζει τον πόλεμο.

🇮🇹 Meloni: "Trump's words toward the Holy Father are unacceptable. The Pope is the head of the Catholic Church and it is right and normal for him to call for peace and condemn all forms of war" pic.twitter.com/dXu5oCReOq — NEXTA (@nexta_tv) April 14, 2026

Από την πλευρά του, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ δήλωσε ότι θα συνεχίσει να μιλά χωρίς φόβο κατά του πολέμου και υπέρ της ειρήνης, τονίζοντας πως δεν έχει πρόθεση να εμπλακεί σε διάλογο με τον Ντόναλντ Τραμπ μετά τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον του.

Όπως σημείωσε, δεν επιθυμεί αντιπαράθεση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ωστόσο υπογράμμισε ότι το μήνυμα του Ευαγγελίου απέχει από τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται ορισμένοι πολιτικοί παράγοντες.

Ο Πάπας επανέλαβε ότι θα συνεχίσει να τοποθετείται ανοιχτά κατά του πολέμου, προωθώντας τον διάλογο και την αναζήτηση ειρηνικών λύσεων.