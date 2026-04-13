Μελόνι κατά Τραμπ: «Απαράδεκτα τα λόγια του για τον Πάπα»

Απαράδεκτες χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’ η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι θεωρεί «απαράδεκτα τα λόγια του προέδρου Τραμπ προς τον Άγιο Πατέρα», επισημαίνοντας πως ο Πάπας, ως επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας, έχει κάθε δικαίωμα να καλεί σε ειρήνη και να καταδικάζει τον πόλεμο.

Italian Prime Minister Giorgia Meloni condemns as “unacceptable” US President Donald Trump’s criticism of Pope Leo XIV, after the US pontiff spoke out against the Middle East war.https://t.co/iDQdYVee52 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) April 13, 2026

Από την πλευρά του, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ δήλωσε ότι θα συνεχίσει να μιλά χωρίς φόβο κατά του πολέμου και υπέρ της ειρήνης, τονίζοντας πως δεν έχει πρόθεση να εμπλακεί σε διάλογο με τον Ντόναλντ Τραμπ μετά τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον του.

Όπως σημείωσε, δεν επιθυμεί αντιπαράθεση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ωστόσο υπογράμμισε ότι το μήνυμα του Ευαγγελίου απέχει από τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται ορισμένοι πολιτικοί παράγοντες.

Ο Πάπας επανέλαβε ότι θα συνεχίσει να τοποθετείται ανοιχτά κατά του πολέμου, προωθώντας τον διάλογο και την αναζήτηση ειρηνικών λύσεων.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επιτεθεί δημόσια στον Πάπα μέσω αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα, κατηγορώντας τον ότι «υποχωρεί στη ριζοσπαστική αριστερά» και χαρακτηρίζοντάς τον «αδύναμο».

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν νέο κύκλο αντιδράσεων και πολιτικής έντασης, με το θέμα να λαμβάνει διεθνείς διαστάσεις.