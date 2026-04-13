Απαντά στον Τραμπ ο Πάπας Λέων: «Θα συνεχίσω να μιλάω κατά του πολέμου»

Ο Πάπας Λέων ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να μιλάει κατά του πολέμου, παρά τα «πυρά» που δέχτηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ μέσα στη νύχτα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του ποντίφικα μέσω ανάρτησης στο Truth Social, χαρακτήρισε τον πάπα «αδύναμο στο έγκλημα και απαίσιο για την εξωτερική πολιτική», προσθέτοντας μάλιστα ότι «αν δεν ήμουν στον Λευκό Οίκο, ο Λέων δεν θα ήταν στο Βατικανό».

Απαντώντας στο Reuters, ο ποντίφικας τόνισε ότι δεν επιθυμεί να μπει σε συζήτηση με τον Τραμπ, εξηγώντας ότι «δεν νομίζω ότι το μήνυμα του Ευαγγελίου προορίζεται να καταχραστεί με τον τρόπο που κάνουν κάποιοι άνθρωποι».

«Θα συνεχίσω να μιλάω δυνατά κατά του πολέμου, επιδιώκοντας να προωθήσω την ειρήνη, τον διάλογο και τις πολυμερείς σχέσεις μεταξύ των κρατών για την αναζήτηση δίκαιων λύσεων στα προβλήματα», κατέληξε ο Λέων, επιβεβαιώνοντας ότι η πνευματική του αποστολή υπερβαίνει τις πολιτικές αντιπαραθέσεις.