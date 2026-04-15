Τραμπ: «Με τη Μελόνι δεν έχουμε πλέον την ίδια σχέση»

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η σχέση του με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι δεν βρίσκεται πλέον στο ίδιο επίπεδο, κάνοντας λόγο για αρνητική εξέλιξη.

Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Με όποιον μας αρνήθηκε τη βοήθειά του στη διαχείριση της κατάστασης με το Ιράν, δεν έχουμε πλέον την ίδια σχέση».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η Ιταλία λαμβάνει σημαντικές ποσότητες πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας τη γεωοικονομική διάσταση των σχέσεων.

NOW - Trump says Italy gets "a lot of oil from the strait" and that he doesn't have the same relationship with Meloni, "as she's been negative, anybody that turned us down for helping with this Iran situation, we do not have the same relationship." pic.twitter.com/q7qc6oEGPB — YJA🇺🇸🥎 (@Yzo57) April 15, 2026

Το παρασκήνιο της έντασης

Η ρήξη ξεκίνησε όταν η Ιταλίδα πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Τραμπ για τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’, «Απαράδεκτες».

Ο Τραμπ από την πλευρά του την κατηγόρησε ότι «δεν θέλει να βοηθήσει» τις ΗΠΑ σε κρίσιμα ζητήματα διεθνούς ασφάλειας, από το ΝΑΤΟ μέχρι τη διαχείριση της πυρηνικής απειλής του Ιράν.