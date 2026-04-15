Κόσμος Ντόναλντ Τραμπ Τζόρτζια Μελόνι ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) Ιταλία Πάπας Λέων

Τραμπ: «Με τη Μελόνι δεν έχουμε πλέον την ίδια σχέση»

Αποστάσεις από την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι παίρνει ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι σχέσεις τους έχουν επιδεινωθεί.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η σχέση του με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι δεν βρίσκεται πλέον στο ίδιο επίπεδο, κάνοντας λόγο για αρνητική εξέλιξη.

Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Με όποιον μας αρνήθηκε τη βοήθειά του στη διαχείριση της κατάστασης με το Ιράν, δεν έχουμε πλέον την ίδια σχέση».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η Ιταλία λαμβάνει σημαντικές ποσότητες πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας τη γεωοικονομική διάσταση των σχέσεων.

Το παρασκήνιο της έντασης

Η ρήξη ξεκίνησε όταν η Ιταλίδα πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Τραμπ για τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’, «Απαράδεκτες».

Ο Τραμπ από την πλευρά του την κατηγόρησε ότι «δεν θέλει να βοηθήσει» τις ΗΠΑ σε κρίσιμα ζητήματα διεθνούς ασφάλειας, από το ΝΑΤΟ μέχρι τη διαχείριση της πυρηνικής απειλής του Ιράν.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader