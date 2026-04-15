Τραμπ: «Με τη Μελόνι δεν έχουμε πλέον την ίδια σχέση»
Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η σχέση του με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι δεν βρίσκεται πλέον στο ίδιο επίπεδο, κάνοντας λόγο για αρνητική εξέλιξη.
Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Με όποιον μας αρνήθηκε τη βοήθειά του στη διαχείριση της κατάστασης με το Ιράν, δεν έχουμε πλέον την ίδια σχέση».
Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η Ιταλία λαμβάνει σημαντικές ποσότητες πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας τη γεωοικονομική διάσταση των σχέσεων.
Το παρασκήνιο της έντασης
Η ρήξη ξεκίνησε όταν η Ιταλίδα πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Τραμπ για τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’, «Απαράδεκτες».
Ο Τραμπ από την πλευρά του την κατηγόρησε ότι «δεν θέλει να βοηθήσει» τις ΗΠΑ σε κρίσιμα ζητήματα διεθνούς ασφάλειας, από το ΝΑΤΟ μέχρι τη διαχείριση της πυρηνικής απειλής του Ιράν.