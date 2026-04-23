Ιταλία: Μητέρα πήδηξε από μπαλκόνι με τα παιδιά της - Νεκροί οι τρεις, σε κρίσιμη κατάσταση 6χρονη

Μια ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Ιταλία, όταν μια 46χρονη μητέρα έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού της μαζί με τα τρία παιδιά της.

Η γυναίκα και δύο από τα παιδιά της έχασαν τη ζωή τους ακαριαία, ενώ ένα 6χρονο κορίτσι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η Corriere della Sera, η γυναίκα σηκώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, πήρε τα παιδιά της και τα έριξε από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου της πολυκατοικίας όπου διέμεναν.

Στη συνέχεια, ακολούθησε η ίδια, πέφτοντας στο κενό. Από την πτώση έχασαν τη ζωή τους η ίδια, ένα βρέφος μόλις 4 μηνών και ένα αγόρι 4 ετών.

Catanzaro, una mamma si getta dal balcone con i tre figli: li aveva vestiti eleganti.#DentrolaNotizia pic.twitter.com/SxDGVTPtRp — Dentro la Notizia (@dentronotiziatv) April 22, 2026

Μάχη για τη ζωή η 6χρονη

Το τρίτο παιδί της οικογένειας, ένα κορίτσι 6 ετών, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στη Γένοβα, όπου νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Οι γιατροί δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή, καθώς φέρει σοβαρά τραύματα στη θωρακική αορτή, το ήπαρ και τον σπλήνα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο σύζυγος της γυναίκας βρισκόταν μέσα στο σπίτι τη στιγμή της τραγωδίας. Όπως κατέθεσε στις Αρχές, ξύπνησε από έναν δυνατό θόρυβο και προσπάθησε να προσφέρει βοήθεια, ωστόσο ήταν ήδη αργά.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η 46χρονη αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.