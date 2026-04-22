Ιταλία: Τσουχτερό πρόστιμο σε τουρίστρια που ανέβηκε σε άγαλμα για να αγγίξει τα γενετικά του όργανα

«Αλμυρή» βγήκε τελικά η πρόκληση για μια 28χρονη τουρίστρια που συνελήφθη στη Φλωρεντία για βανδαλισμό ενός εκ των ιστορικότερων αγαλμάτων του Ποσειδώνα που δεσπόζει σε ένα εμβληματικό σιντριβάνι στην πόλη.

Η νεαρή κοπέλα φέρεται να παραβίασε τα προστατευτικά σίδερα και να ανέβηκε στο τεράστιο μαρμάρινο άγαλμα προκειμένου να αγγίξει τα γεννητικά του όργανα. To στοίχημα προέκυψε κατά τη διάρκεια ενός bachelor που διοργάνωσε η παρέα της νύφης στην ιταλική πόλη.

Σύμφωνα με ειδικούς, η γυναίκα προκάλεσε ζημιές χιλιάδων ευρώ στο σιντριβάνι του Ποσειδώνα στην Piazza della Signoria. Το εμβληματικό έργο του γλύπτη Μπαρτολομέο Αμανάτι, που είχε παραγγελθεί το 1559 από τον Κόζιμο Α΄ των Μεδίκων για να τιμήσει τον γάμο του γιου του, Φραντσέσκο Α΄ των Μεδίκων με τη Μεγάλη Δούκισσα Ιωάννα της Αυστρίας, απεικονίζει τον θεό της θάλασσας να στέκεται σε ένα άρμα σε σχήμα κοχυλιού, το οποίο σέρνουν άλογα στη βάση του συνόλου.

Η 28χρονη, της οποίας η εθνικότητα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, εντοπίστηκε από την αστυνομία και απομακρύνθηκε άμεσα από το μνημείο. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του δημοτικού συμβουλίου της Φλωρεντίας, η ίδια δήλωσε ότι οι φίλοι της την προκάλεσαν να προχωρήσει στην πράξη.

Μετά από αυτοψία, οι δημοτικοί ειδικοί διαπίστωσαν ότι προκλήθηκαν «μικρές αλλά σημαντικές ζημιές τόσο στα πόδια των αλόγων πάνω στα οποία ανέβηκε, όσο και στο ανάγλυφο στο οποίο στηρίχθηκε για να μη γλιστρήσει». Το κόστος των ζημιών εκτιμήθηκε στα 5.000 ευρώ.

Η αστυνομία άσκησε δίωξη εις βάρος της για πρόκληση φθοράς σε καλλιτεχνικό και αρχιτεκτονικό μνημείο.

Μια ασεβής συνήθεια που προκαλεί οργή

Παρά τα αυστηρότερα μέτρα, σύμφωνα με τον Τζόρτζιο Κασέλι από το δημοτικό γραφείο καλών τεχνών, κάθε καλοκαίρι καταγράφονται παρόμοια περιστατικά, καθώς η αναρρίχηση σε μνημεία έχει γίνει για ορισμένους τουρίστες μια μορφή «συνήθειας».

Ο Κασέλι τόνισε ότι πολλοί επισκέπτες δείχνουν έλλειψη σεβασμού προς την πολιτιστική κληρονομιά, υπογραμμίζοντας πως «η σωματική επαφή με το μνημείο απέχει πολύ από τη συνειδητή, συναισθηματική και πνευματική προσέγγιση που επιδιώκουμε».



Η Φλωρεντία, μία από τις πιο πολυσύχναστες πόλεις της Ευρώπης με περίπου 16 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις στον ιστορικό της ιστό. Όπως σημείωσε ο ίδιος αξιωματούχος, οι κάτοικοι συχνά αντιμετωπίζουν τους τουρίστες με καχυποψία, θεωρώντας ότι κάποιοι αντιμετωπίζουν την πόλη περισσότερο ως «παιχνίδι» παρά ως χώρο πολιτισμού και σεβασμού.