Επεισόδια στην Αλβανία: «Με χτύπησε στην καρωτίδα πολύ δυνατά» λέει ο ομογενής - Η αντίδραση Ράμα

Βάρβαρη επίθεση που θα μπορούσε να αποβεί μοιραία για τη ζωή του καταγγέλλει ο Έλληνας ομογενής που χτυπήθηκε στα επεισόδια που έλαβαν χώρα στην Αλβανία, μέσα σε οικολογική ζώνη όπου - όπως αναφέρεται - υπάρχουν ιδιωτικές περιουσίες, μεταξύ αυτών και ακίνητα Βορειοηπειρωτών.

«Με πήρανε και έρχεται ένας από το πλάι μου και με χτύπησε στην καρωτίδα πάρα πολύ δυνατά. Επειδή έχω ασχοληθεί λίγο με την πάλη, το χτύπημα αυτό ήτανε θανατηφόρο. Ο Θεός ήταν μαζί μου εκείνη τη στιγμή. Έχασα τις αισθήσεις μου. Με τραβάγανε, με σέρνανε, με βάλανε στο αυτοκίνητο, με πήγανε 200 μέτρα πιο κάτω, με απειλήσανε, αυτοί οι άνθρωποι οπλοφορούσαν», δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο Έλληνας ομογενής για το άγριο σκηνικό που συνέβη στη γειτονική χώρα και έκανε το γύρο του διαδικτύου.

Η κόρη του ομογενή καταγγέλλει ότι «τον χτύπησαν, τον έσυραν σαν τσουβάλι, του έβγαλαν όπλο μέσα σε ένα αυτοκίνητο και τον απείλησαν με τη ζωή του». Όπως λέει αυτά τα κτήματα είναι δικά τους, από πάππου προς πάππου, αλλά ξαφνικά πριν από τρία χρόνια «μας παρουσίασαν κάποιους δήθεν ιδιοκτήτες». «Είναι μια τεράστια έκταση, ένα δέλτα το οποίο ανήκει στους κατοίκους του χωριού. Όλη η Αλβανία είναι μαζί μας, προσθέτει.

Την Κυριακή (31/5), το Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε την «έντονη ανησυχία» του για τα επεισόδια που έγιναν στο Ζβέρνετς της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ένας Έλληνας πολίτης που τραυματίστηκε. Τονίζει πως η πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να του παρασχεθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή.



«Η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προβαίνει παράλληλα στις αναγκαίες παραστάσεις προς την αλβανική πλευρά ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση του επεισοδίου και την απόδοση ευθυνών», αναφέρει και προσθέτει: «Καταγράφουμε στο πλαίσιο αυτό την πρώτη ανταπόκριση των αλβανικών Αρχών».



«Υπογραμμίζουμε την ανάγκη πλήρους τήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών, στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η συμμόρφωση προς το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας», σημειώνει χαρακτηριστικά το υπουργείο Εξωτερικών.

Ανακοίνωση για το θέμα έβγαλε και η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. «Παρακολουθούμε με έντονη ανησυχία το περιστατικό που συνέβη στην πόλη Ζβέρνετς της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός Έλληνα πολίτη», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, σε σημερινές του δηλώσεις, καταδίκασε τόσο τους διαδηλωτές όσο και την ιδιωτική εταιρεία φύλαξης και την αστυνομία, λέγοντας πως τα επεισόδια υποκινούνταν από συμφέροντα που δεν θέλουν να γίνει η Αλβανία ανταγωνιστικός τουριστικός προορισμός. «Το δικαίωμα της διαμαρτυρίας δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, αλλά οι πολιτικές επιθέσεις στο έργο, τόσο από εσωτερικές δυνάμεις που κηρύττουν το μίσος ή επιδιώκουν την επιστροφή στον κομμουνισμό, όσο και από εξωτερικές δυνάμεις που δεν επιθυμούν αυτό το έργο, αποτελούν μέρος ενός απλού πολιτικού ανταγωνισμού» υποστήριξε.

Μετά τα σφοδρά επεισόδια, το συρματόπλεγμα από το φράχτη βγήκε. Δύο φύλακες και 15 διαδηλωτές συνελήφθησαν, ενώ ο αστυνομικός διευθυντής της περιοχής «ξηλώθηκε».



Την αναστολή της επένδυσης ζητούν και περιβαλλοντικές οργανώσεις, καθώς πρόκειται για προστατευόμενη περιοχή μοναδικής βιοποικιλότητας. Σκεπτικισμό εκφράζουν για το έργο ακόμα και οι οικονομολόγοι.