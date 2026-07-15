Πτώμα γυναίκας εντοπίστηκε στη διώρυγα της Κορίνθου

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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Λιμενικού Σώματος μετά τον εντοπισμό πτώματος μιας γυναίκας στην διώρυγα της Κορίνθου.

Το πτώμα εντόπισαν τα μέλη θαλαμηγού που ενημέρωσαν τις Αρχές.

Ιδιωτικό σκάφος με στελέχη του λιμενικού, περισυνέλεξαν το πτώμα και με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου. Προς το παρόν, τα στοιχεία της γυναίκας παραμένουν άγνωστα, όπως εξάλλου και τα αίτια θανάτου της τα οποία θα διερευνηθούν από τον ιατροδικαστή υπηρεσίας, στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Κορίνθου.