Κόρινθος: 35χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του - Εξετάζονται τα αίτια του θανάτου

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Η υπόθεση του θανάτου ενός 35χρονου άνδρα στην Κόρινθο βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών, οι οποίες διερευνούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του το πρωί της Τετάρτης (8/7) μέσα στο σπίτι του από συγγενικό του πρόσωπο, σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr.

Αμέσως μετά τον εντοπισμό του, πολίτης κάλεσε το 112, με αποτέλεσμα στο σημείο να σπεύσουν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο 35χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου γιατροί και νοσηλευτές κατέβαλαν προσπάθειες να τον επαναφέρουν, χωρίς όμως να καταστεί δυνατό.

Παραγγέλθηκε νεκροψία - νεκροτομή

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Για τη διακρίβωση των ακριβών αιτιών του θανάτου έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να ρίξουν φως στην υπόθεση.