Κεφαλονιά: «Ήταν από τις πιο επικίνδυνες διασώσεις» λέει στον FLASH η 23χρονη ναυαγοσώστρια

Παρά το νεαρό της ηλικίας της, η ίδια αψήφησε τον κίνδυνο και με σύμμαχο την σωστική τορπίλη, βούτηξε στην αφηνιασμένη θάλασσα της Αβύθου στην Κεφαλονιά για να σώσει όχι έναν αλλά εφτά ανθρώπουςσχεδόν ταυτόχρονα, δύο εκ των οποίων δεν γνώριζαν καθόλου κολύμπι. Η παραλία Αβύθου στο νότιο τμήμα της Κεφαλονιάς είναι μία από τις δημοφιλέστερες του νησιού η οποία κατακλύζεται από λουόμενους όλων των ηλικιών.

Στις 3 Ιουλίου ένα περιστατικό που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε τραγωδία, μετατράπηκε σε χαρά, χάρη στην έγκαιρη και τολμηρή παρέμβαση της 23χρονης ναυαγοσώστριας που βρίσκεται κάθε ημέρα στο καθήκον της, στον πύργο της παραλίας. Η ίδια με σπουδές στο τμήμα Νοσηλευτικής Πατρών, σε συνδυασμό με την τριετή εμπειρία της στη Ναυαγοσωστική, έχει εκπαιδευτεί, όπως λέει, στη διαχείριση δύσκολων περιστατικών.

Φέτος, είναι η δεύτερη φορά που εργάζεται ως ναυαγοσώστρια στην Κεφαλονιά ενώ έχει εργαστεί άλλη μία σεζόν και στην Ζαχάρω Ηλείας. Η πρόσφατη διάσωση επτά ατόμων που κινδύνευσαν σχεδόν ταυτόχρονα, ήταν και για εκείνη μία εμπειρία που της επέτρεψε να δει τις αντοχές της και την ψυχραιμία της.

«Ο πατέρας είχε πανικοβληθεί γιατί δεν γνώριζε κολύμπι»

Στις 3 Ιουλίου ο καιρός ήταν καλός έως το μεσημέρι της ίδιας ημέρας και τίποτα δεν προμήνυε αυτό που θα ακολουθούσε λίγα λεπτά αργότερα. Οι λουόμενοι απολάμβαναν τη θάλασσα έως ότου σηκώθηκαν τα πρώτα κύματα. Το πρώτο περιστατικό αφορά μία οικογένεια με ένα 8χρονο παιδί που τα κύματα παρέσυραν το φουσκωτό τους. Ο πατέρας δεν γνώριζε κολύμπι και είχε πανικοβληθεί.

«Κάποια στιγμή ο καιρός αγρίεψε ξαφνικά και είχε πολύ κύμα. Παρόλα αυτά υπήρχαν άτομα στη θάλασσα και κάποιοι από αυτούς είχαν και φουσκωτά. Ήμουν σε επαγρύπνιση όταν ξαφνικά φώναξαν “βοήθεια” και συγκεκριμένα άκουσα στα αγγλικά να φωνάζουν “Lifeguard help us”. Ήταν μία οικογένεια σε ένα φουσκωτό που από τα ρηχά, βρέθηκαν στα βαθιά. Χωρίς δεύτερη σκέψη πήρα την τορπίλη μου και βούτηξα στα κύματα. Καθώς πλησίαζα τους ζήτησα να είναι ήρεμοι για να μπορέσω να τους οδηγήσω με ασφάλεια στην ακτή. Ο πατέρας δεν γνώριζε κολύμπι και ήταν πολύ φοβισμένος», λέει στο Flash η 23χρονη ναυαγοσώστρια.

Η 23χρονη ναυαγισώστρια Σοφία Κασπίρη

«Όταν έσωσα τα αδέλφια η μητέρα τους με αγκάλιασε κλαίγοντας»

Όσοι δεν κατάφεραν να βγουν εγκαίρως από το νερό, πάλευαν με τα κύματα και ζητούσαν βοήθεια. «Θυμάμαι ότι στο δεύτερο περιστατικό ήταν δυο αγόρια γύρω στα 20 και άλλος ένας μεγαλύτερος σε ηλικία. Αυτός είχε παρασυρθεί από τα κύματα, φώναζε συνέχεια “Lifeguard” και ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Κατευθύνθηκα πρώτα προς την πλευρά του. Καθώς τον πλησίαζα του ζητούσα να ακολουθήσει τις οδηγίες μου. Οι άλλοι δύο, ήταν αδέλφια και παρόλο που ήταν καλοί κολυμβητές, όπως μου είπαν εκ των υστέρων, δεν μπορούσαν να βγουν στην ακτή. Όταν τους έσωσα, η μητέρα τους με πλησίασε κλαίγοντας, με αγκάλιασε και με ευχαρίστησε», προσθέτει η Σοφία Κασπίρη.

«Η θάλασσα αγρίεψε απότομα κι έγινε επικίνδυνη»

Σωτήρια ήταν η παρέμβαση των εργαζομένων από την καντίνα της παραλίας οι οποίοι βούτηξαν κι εκείνοι στη θάλασσα για να συνδράμουν στη διάσωση δύο ατόμων.

«Αν δεν έμπαιναν στη θάλασσα τα παιδιά από την καντίνα, δεν θα προλάβαινα να τους σώσω όλους ταυτόχρονα. Ήταν καθοριστική η παρέμβασή τους. Η θάλασσα αγρίεψε απότομα και έγινε επικίνδυνη. Όταν διαπίστωσα ότι όλοι οι λουόμενοι είχαν βγει στην παραλία, τους ζήτησα να μην ξαναμπεί κανένας μέσα. Με σεβάστηκαν και κάποιοι ξέσπασαν σε κλάματα. Ήμασταν συγκινημένοι που δεν σημειώθηκε τραγωδία. Με χειροκροτούσαν και με ευχαριστούσαν. Ένιωθα πρωτόγνωρα συναισθήματα, αγαλλίασης και μεγάλης ανακούφισης που δεν θρηνήσαμε. Κατά τη διάσωση ήταν πολύ έντονα τα συναισθήματα μου. Δεν ένιωθα φόβο αλλά η αδρεναλίνη μου ήταν στα ύψη από την ανάγκη να τους σώσω όλους όσους κινδύνευαν», καταλήγει η 23χρονη.

Η επιχείρηση διάσωσης διήρκεσε περίπου δυόμισι ώρες, από τις 14:00 έως τις 16:30, με την 23χρονη ναυαγοσώστρια να πραγματοποιεί συνεχείς παρεμβάσεις