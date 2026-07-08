Κεφαλονιά: Ναυαγοσώστρια έσωσε επτά ανθρώπους από τα ρεύματα στην Άβυθο

Μια στιγμή που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Ιουλίου στην παραλία της Αβύθου, στη νότια Κεφαλονιά, όταν ξαφνικά ισχυρά ρεύματα άρχισαν να παρασύρουν λουόμενους προς τα βαθιά.

Η πολυσύχναστη παραλία, που καθημερινά συγκεντρώνει οικογένειες και επισκέπτες λόγω των ρηχών νερών και της ήρεμης εικόνας της, άλλαξε απότομα πρόσωπο. Σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν στο σημείο, ο κυματισμός εντάθηκε και αρκετοί λουόμενοι δυσκολεύτηκαν να επιστρέψουν στην ακτή.

Οι περισσότεροι κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από τη θάλασσα, όμως επτά άτομα χρειάστηκαν άμεση βοήθεια. Ανάμεσά τους βρίσκονταν και δύο αδέλφια, γεγονός που έκανε την αγωνία ακόμη μεγαλύτερη.

Η ψυχραιμία της ναυαγοσώστριας μπροστά στον κίνδυνο

Η ναυαγοσώστρια της παραλίας, Σοφία Κασπίρη από την Πάτρα, ήταν εκείνη που ανέλαβε την κρίσιμη στιγμή δράσης. Χωρίς να χάσει χρόνο, μπήκε στη θάλασσα και ξεκίνησε την προσπάθεια διάσωσης.

Με τριετή εμπειρία στη ναυαγοσωστική και σπουδές στη Νοσηλευτική, κατάφερε να διαχειριστεί μια ιδιαίτερα απαιτητική κατάσταση, αντιμετωπίζοντας όχι μόνο τα δυνατά ρεύματα αλλά και τον πανικό ανθρώπων που είχαν εξαντληθεί μέσα στο νερό.

Σε κάποια φάση χρειάστηκε να βοηθήσει ταυτόχρονα τρεις ενήλικες που δεν μπορούσαν να επιστρέψουν στην ακτή. Τότε, εργαζόμενοι από την καντίνα της παραλίας αντιλήφθηκαν τη δυσκολία και μπήκαν επίσης στη θάλασσα για να συνδράμουν.

Η επιχείρηση διάσωσης διήρκεσε περίπου δυόμισι ώρες, από τις 14:00 έως τις 16:30. Η Σοφία μπήκε πολλές φορές στο νερό, μέχρι να απομακρυνθούν όλοι οι λουόμενοι με ασφάλεια.

Τελικά, και οι επτά άνθρωποι βγήκαν σώοι στην παραλία, χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός.

ΦΩΤΟ: Kefalonia press

«Ξέχασα όλη την κούραση όταν είδα τη μητέρα των παιδιών»

Μιλώντας για την εμπειρία της στο Kefalonia press, η Σοφία Κασπίρη περιέγραψε τη στιγμή ως δύσκολη, αλλά στάθηκε κυρίως στο συναίσθημα που ακολούθησε τη διάσωση.

«Ήταν μια δύσκολη φάση. Όταν όμως έβγαλα έξω από τη θάλασσα τα δύο αδέλφια και η μητέρα τους ήρθε κλαίγοντας να με ευχαριστήσει, ξέχασα όλο τον κόπο και την αγωνία. Η αντίδρασή της μου έδωσε μεγάλη χαρά», ανέφερε.

Η ίδια υπογραμμίζει πως η εμπειρία της στη ναυαγοσωστική, σε συνδυασμό με τις γνώσεις της από τη Νοσηλευτική, τη βοηθούν να παραμένει ψύχραιμη σε κρίσιμες στιγμές και να προσφέρει βοήθεια όταν οι συνθήκες το απαιτούν.