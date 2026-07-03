Κεφαλονιά: Επιχείρηση διάσωσης 26χρονης σε δύσβατη περιοχή από την Πυροσβεστική

Σε επιχείρηση διάσωσης 26χρονης αλλοδαπής προχώρησε λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα της Παρασκευής (3/7) η Πυροσβεστική, έπειτα από κλήση που δέχθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 για γυναίκα που βρισκόταν σε δύσβατο σημείο στην περιοχή της Άσσου Κεφαλονιάς.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 13 πυροσβέστες από το Π.Κ. Σάμης, την Π.Υ. Αργοστολίου καθώς και μια ομάδα της 16ης ΕΜΟΔΕ.

Οι επίγειες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, έπειτα από ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση, αφού εντόπισαν τη γυναίκα σε δύσβατο σημείο, την προσέγγισαν και με τη χρήση φορείου την μετέφεραν, σε ασφαλές σημείο από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε απογευματινές ώρες σήμερα, Παρασκευή 03 Ιουλίου 2026.

