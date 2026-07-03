Ελλάδα Επιχείρηση Διάσωσης Πυροσβεστική Κεφαλονιά Local News

Κεφαλονιά: Επιχείρηση διάσωσης 26χρονης σε δύσβατη περιοχή από την Πυροσβεστική

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 13 πυροσβέστες από το Π.Κ. Σάμης, την Π.Υ. Αργοστολίου καθώς και μια ομάδα της 16ης ΕΜΟΔΕ.

Eurokinissi
Eurokinissi
Μιχάλης Λεγάκης avatar
Μιχάλης Λεγάκης

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Σε επιχείρηση διάσωσης 26χρονης αλλοδαπής προχώρησε λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα της Παρασκευής (3/7) η Πυροσβεστική, έπειτα από κλήση που δέχθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 για γυναίκα που βρισκόταν σε δύσβατο σημείο στην περιοχή της Άσσου Κεφαλονιάς.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 13 πυροσβέστες από το Π.Κ. Σάμης, την Π.Υ. Αργοστολίου καθώς και μια ομάδα της 16ης ΕΜΟΔΕ.

Οι επίγειες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, έπειτα από ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση, αφού εντόπισαν τη γυναίκα σε δύσβατο σημείο, την προσέγγισαν και με τη χρήση φορείου την μετέφεραν, σε ασφαλές σημείο από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε απογευματινές ώρες σήμερα, Παρασκευή 03 Ιουλίου 2026.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Επιχείρηση Διάσωσης Πυροσβεστική Κεφαλονιά Local News

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader