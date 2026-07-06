Πάρνηθα: Γυναίκα έπεσε σε γκρεμό 20 μέτρων κοντά στο καταφύγιο «Μπάφι»

Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (6/7) στην Πάρνηθα, όταν μία γυναίκα τραυματίστηκε έπειτα από πτώση σε γκρεμό κατά τη διάρκεια πεζοπορίας κοντά στο καταφύγιο «Μπάφι».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πυροσβεστική ενημερώθηκε λίγο μετά τις 15:00, ύστερα από κλήση στο 112, για γυναίκα που είχε πέσει σε γκρεμό βάθους περίπου 20 μέτρων, πλησίον του καταφυγίου «Μπάφι», στην Πάρνηθα, εντός των ορίων του Δήμου Αχαρνών.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα πεζοπορούσε σε μονοπάτι της περιοχής όταν έχασε την ισορροπία της και κατέπεσε στη χαράδρα.

Μετά τον άμεσο γεωεντοπισμό της, κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων στελέχη της Ορειβατικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ.

Η γυναίκα εντοπίστηκε τραυματισμένη από δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό της από το δύσβατο σημείο.

Η πεζοπόρος ανασύρθηκε έχοντας τις αισθήσεις της και στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται.