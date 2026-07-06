Αίσιο τέλος σε δύο επιχειρήσεις διάσωσης – Σώοι 82χρονος και δύο 19χρονοι περιπατητές

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν δύο επιχειρήσεις διάσωσης της Πυροσβεστικής σε Κρήτη και Φθιώτιδα, με την άμεση κινητοποίηση των διασωστικών δυνάμεων να οδηγεί στον ασφαλή εντοπισμό και τη μεταφορά ενός 82χρονου περιπατητή και δύο νεαρών που είχαν αποπροσανατολιστεί κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.

Η πρώτη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο Φαράγγι της Ίμπρου, στον Δήμο Σφακίων Χανίων, όπου ένας 82χρονος περιπατητής αμερικανικής υπηκοότητας αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν περίπου στο μέσο της διαδρομής.

Μετά από κλήση στο 199, κινητοποιήθηκαν άμεσα εννέα πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ανώπολης και την 19η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ). Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον ηλικιωμένο, τον προσέγγισαν και, με τη χρήση ειδικού φορείου, τον μετέφεραν σε ασφαλές και προσβάσιμο σημείο, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του σε υγειονομική μονάδα.

Η δεύτερη επιχείρηση εξελίχθηκε στην περιοχή Δίβρη Λαμίας, όταν δύο 19χρονοι περιπατητές ουγγρικής καταγωγής αποπροσανατολίστηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας και κάλεσαν σε βοήθεια μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.

Χάρη στον άμεσο γεωεντοπισμό τους, κινητοποιήθηκαν επτά πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαμίας, καθώς και η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της 7ης ΕΜΑΚ. Οι διασώστες εντόπισαν γρήγορα τους δύο νεαρούς και τους οδήγησαν με ασφάλεια εκτός της δύσβατης περιοχής, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την επιχείρηση.

Και στις δύο περιπτώσεις, η άμεση ανταπόκριση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των ειδικών ομάδων έρευνας και διάσωσης αποδείχθηκε καθοριστική, εξασφαλίζοντας την ασφαλή διάσωση των περιπατητών και την επιτυχή ολοκλήρωση των επιχειρήσεων χωρίς περαιτέρω προβλήματα.