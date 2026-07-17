Θεσσαλονίκη: «Γέφυρα ζωής» από την ΕΛ.ΑΣ. για την επείγουσα διακομιδή νεογνού στο Ιπποκράτειο

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Επιχείρηση-αγώνας δρόμου στήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (17/7) στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να μεταφερθεί με ασφάλεια και ταχύτητα ένα νεογνό στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Το βρέφος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στις 17:00 από την περιοχή της Ευκαρπίας και, χάρη στη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, έφτασε στο νοσοκομείο μόλις 12 λεπτά αργότερα.

Για τη διευκόλυνση της επείγουσας διακομιδής στήθηκε «γέφυρα ζωής», με ένα περιπολικό και δύο μοτοσικλέτες της ΕΛ.ΑΣ. να συνοδεύουν το ασθενοφόρο, διασφαλίζοντας την ταχεία και ασφαλή διέλευσή του μέσα από την κυκλοφορία έως το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ