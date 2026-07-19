Δράμα: Βίντεο από επιχείρηση διάσωσης 46χρονης που τραυματίστηκε σε πεζοπορία

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης μιας 46χρονης γυναίκας, η οποία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε δύσβατο μονοπάτι στο Παρανέστι Δράμας.



Το μεσημέρι της Κυριακής (19.07.2026), το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στο μονοπάτι στη Δράμα, όταν η γυναίκα που τραυματίστηκε, κάλεσε το 112 ζητώντας βοήθεια.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε πέσει κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι.

Χάρη στον άμεσο γεωεντοπισμό της, κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ξάνθης, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σταυρούπολης και την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της 4ης ΕΜΑΚ. Στην επιχείρηση συμμετείχε και τριμελές κλιμάκιο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.



Οι διασώστες προσέγγισαν την 46χρονη, της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, ακινητοποίησαν το τραυματισμένο άκρο και την τοποθέτησαν σε φορείο.



Στη συνέχεια τη μετέφεραν με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο, όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.