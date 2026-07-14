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Φωτιά στις Βρυξέλλες: Έξι εργαζόμενοι νεκροί σε εργοτάξιο κτιρίου - Συνεχίζονται οι έρευνες

Τα θύματα εγκλωβίστηκαν στο ασανσέρ του κτιρίου την ώρα της πυρκαγιάς.

Φωτό: Reuters
Φωτό: Reuters
Γιώργος Διάκος avatar
Γιώργος Διάκος

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Έξι εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους στις Βρυξέλλες σήμερα Τρίτη (14/7) εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε σε κτιριακό συγκρότημα στο οποίο εκτελούνταν εργασίες ανακαίνισης, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των βελγικών Αρχών.

Οι εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν σε ασανσέρ την ώρα που η φωτιά εξαπλωνόταν μέσω του φρεατίου του ανελκυστήρα στο συγκρότημα Oxy, το οποίο βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της βελγικής πρωτεύουσας.

Φωτό: Reuters
Φωτό: Reuters

«Έχουν βρεθεί έξι πτώματα», δήλωσε το απόγευμα εκπρόσωπος του δημάρχου στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). «Οι έρευνες στο κτίριο συνεχίζονται, αλλά φαίνεται πως μάλλον δεν υπάρχουν άλλα θύματα», συμπλήρωσε.

«Θα ελέγξουμε τον δεύτερο ανελκυστήρα, ελπίζουμε να μη βρεθεί κανένας εκεί», δήλωσε η Βαλεντίνα Μαρόκι, εκπρόσωπος της Επιθεώρησης Εργασίας.

Φωτό: Reuters
Φωτό: Reuters

Οι πυροσβέστες κλήθηκαν λίγο πριν από τις 8 το πρωί για πυρκαγιά που ξέσπασε σε υπό ανακαίνιση κτιριακό συγκρότημα, όπου απασχολούνταν περίπου 200 εργαζόμενοι.

Η φωτιά, της οποίας τα αίτια παραμένουν αδιευκρίνιστα, εξαπλώθηκε μέσω φρεατίου ανελκυστήρα. Ακολούθησε μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών για την απομάκρυνση των εργαζομένων και την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Φωτό: Reuters
Φωτό: Reuters

Στην περιοχή μετέβησαν ο βασιλιάς Φίλιππος και ο πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βίβερ, προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία των επιχειρήσεων.

Φωτό: Reuters
Φωτό: Reuters

Συγκλονισμένος από την τραγωδία δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Κεντέν. «Οι σκέψεις μου είναι στα θύματα και στους οικείους τους», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ευχαριστώντας θερμά τους πυροσβέστες και όσους συμμετείχαν στην τεράστια επιχείρηση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

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