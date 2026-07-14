Φωτιά στις Βρυξέλλες: Έξι εργαζόμενοι νεκροί σε εργοτάξιο κτιρίου - Συνεχίζονται οι έρευνες

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Έξι εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους στις Βρυξέλλες σήμερα Τρίτη (14/7) εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε σε κτιριακό συγκρότημα στο οποίο εκτελούνταν εργασίες ανακαίνισης, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των βελγικών Αρχών.

Οι εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν σε ασανσέρ την ώρα που η φωτιά εξαπλωνόταν μέσω του φρεατίου του ανελκυστήρα στο συγκρότημα Oxy, το οποίο βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της βελγικής πρωτεύουσας.

Φωτό: Reuters

«Έχουν βρεθεί έξι πτώματα», δήλωσε το απόγευμα εκπρόσωπος του δημάρχου στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). «Οι έρευνες στο κτίριο συνεχίζονται, αλλά φαίνεται πως μάλλον δεν υπάρχουν άλλα θύματα», συμπλήρωσε.

🚒🔥 TERRIBLE INCENDIE PLACE DE BROUCKÈRE



Mes pensées vont aux victimes, à leurs familles et à leurs proches. Tout mon soutien aux équipes de secours toujours mobilisées et à celles et ceux qui attendent des nouvelles des personnes encore portées disparues. 🕊️ pic.twitter.com/YnKGmkYQSE — Geoffroy Coomans de Brachène 🇧🇪🇪🇺🇺🇦 (@GeoffroyCoomans) July 14, 2026

«Θα ελέγξουμε τον δεύτερο ανελκυστήρα, ελπίζουμε να μη βρεθεί κανένας εκεί», δήλωσε η Βαλεντίνα Μαρόκι, εκπρόσωπος της Επιθεώρησης Εργασίας.

Φωτό: Reuters

Οι πυροσβέστες κλήθηκαν λίγο πριν από τις 8 το πρωί για πυρκαγιά που ξέσπασε σε υπό ανακαίνιση κτιριακό συγκρότημα, όπου απασχολούνταν περίπου 200 εργαζόμενοι.

Η φωτιά, της οποίας τα αίτια παραμένουν αδιευκρίνιστα, εξαπλώθηκε μέσω φρεατίου ανελκυστήρα. Ακολούθησε μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών για την απομάκρυνση των εργαζομένων και την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Φωτό: Reuters

Στην περιοχή μετέβησαν ο βασιλιάς Φίλιππος και ο πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βίβερ, προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία των επιχειρήσεων.

Φωτό: Reuters

Συγκλονισμένος από την τραγωδία δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Κεντέν. «Οι σκέψεις μου είναι στα θύματα και στους οικείους τους», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ευχαριστώντας θερμά τους πυροσβέστες και όσους συμμετείχαν στην τεράστια επιχείρηση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ