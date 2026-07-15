Συγκλονιστικό βίντεο: Τρένο στον Καναδά περνά μέσα από πύρινη λαίλαπα - «Είμαστε περικυκλωμένοι»

«Κόβει την ανάσα» το βίντεο από το εσωτερικό ενός τρένου στον Καναδά, το οποίο περνά μέσα από μια πύρινη λαίλαπα μέσα σε ένα δάσος που έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

Το βίντεο έχει τραβηχτεί από την καμπίνα του μηχανοδηγού, με το προσωπικό έντρομο να παρακολουθεί το αποκαλυπτικό σκηνικό που φαίνεται στα παράθυρα. Η φωτιά εξαπλώνεται με μανία στα δέντρα που βρίσκονται γύρω από τις σιδηροδρομικές γραμμές, ο καπνός στροβιλίζεται μπροστά στο παράθυρο και η καμπίνα του μηχανοδηγού έχει σκεπαστεί με ένα πορτοκαλοκόκκινο φως.

This is near Armstrong, Ontario.



When will the Canadian National Railway Company make a statement about this incident? pic.twitter.com/6bKJYugeR0 — Sol Mamakwa (@solmamakwa) July 14, 2026

«Είμαστε περικυκλωμένοι», ακούγεται να λέει ένα μέλος του προσωπικού.

«Λοιπόν, Τζόντι; Μας ακούς;», ρωτά κάποιος άλλος.

«Ναι, σας ακούω», απαντά μια φωνή από τον ασύρματο. «Ανεβάζουμε ταχύτητα».

«Ναι. Πρέπει να φύγουμε από εδώ γ... γρήγορα», λέει η φωνή πίσω από την κάμερα.

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Άρμστρονγκ κοντά στο Οντάριο του Καναδά. Σύμφωνα με όσα μεταφέρει το καναδικό μέσο ctvnews.ca, οι εργαζόμενοι «απομακρύνθηκαν με ασφάλεια» από τη φλεγόμενη περιοχή.

Φωτό: Reuters

«Το Υπουργείο Μεταφορών θα συνεχίσει να αξιολογεί τις συνθήκες γύρω από το περιστατικό και θα λάβει κάθε κατάλληλο μέτρο βάσει του νόμου για να διασφαλίσει τη συνεχή ασφαλή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων», δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών του Καναδά.

Το τρομακτικό βίντεο αναρτήθηκε σήμερα Τετάρτη (15/7) στο X, από τον Sol Mamakwa, μέλος του τοπικού κοινοβουλίου και αμέσως έκανε τον γύρο του διαδικτύου. «Πότε θα προχωρήσει σε δήλωση η Εθνική Εταιρεία Σιδηροδρόμων του Καναδά για αυτό το περιστατικό;», γράφει ο Mamakwa στη λεζάντα της ανάρτησης.

Φωτό: Reuters

Αιθαλομίχλη στο Τορόντο

Περισσότερες από 100 δασικές πυρκαγιές καταγράφηκαν στο βορειοδυτικό Οντάριο του Καναδά αυτή την εβδομάδα. Το Άρμστρονγκ και τοπικές κοινότητες της περιοχής εκκενώθηκαν, με τον καπνό να εξαπλώνεται σε τεράστιες εκτάσεις.

Οι κάτοικοι του Τορόντο ξύπνησαν σήμερα με έναν θαμπό, γκρίζο και γεμάτο καπνό ουρανό. Μέχρι τις 8 το πρωί (τοπική ώρα), η πόλη είχε τη χειρότερη ποιότητα αέρα στον κόσμο, σύμφωνα με την IQAir, η οποία παρακολουθεί τα παγκόσμια δεδομένα για την ποιότητα του αέρα.

Φωτό: Reuters

«Έχουμε ένα ξεκίνημα της ημέρας με πολύ καπνό. Ξέρω ότι μπορεί να μοιάζει με ομίχλη, αλλά ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον καπνό από τις δασικές πυρκαγιές», δήλωσε το πρωί της Τετάρτης (15/7) η μετεωρολόγος Jess Smith. «Δυστυχώς, η κατάσταση δεν θα βελτιωθεί κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας».