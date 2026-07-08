Σφακιά: Αγνοείται 65χρονος ψαροντουφεκάς – «Χτενίζουν» τη θάλασσα Λιμενικό και Frontex

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό ενός 65χρονου υποβρύχιου αλιέα, ο οποίος αγνοείται από το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή του Φραγκοκάστελλου Σφακίων.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο άνδρας είχε μεταβεί μόνος του για ψαροντούφεκο, χωρίς όμως να επιστρέψει. Όταν οι συγγενείς του διαπίστωσαν ότι δεν είχε επικοινωνήσει ούτε είχε επιστρέψει, ενημέρωσαν το Λιμεναρχείο, με αποτέλεσμα να σημάνει άμεσα συναγερμός, σύμφωνα με το zarpanews.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, εναέριο μέσο της Frontex και ιδιωτικό αλιευτικό σκάφος, τα οποία πραγματοποιούν έρευνες στη θαλάσσια περιοχή. Παράλληλα, δύο οχήματα του Λιμενικού ερευνούν την παράκτια ζώνη, αναζητώντας οποιοδήποτε στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό του 65χρονου.

Τον συντονισμό της επιχείρησης έχει αναλάβει το Ενιαίο Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται υπό βόρειους έως βορειοδυτικούς ανέμους έντασης 4 μποφόρ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιο ίχνος του αγνοούμενου, με τις έρευνες να συνεχίζονται αδιάκοπα.