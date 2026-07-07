Ελλάδα Ψάρεμα Εξαφανίσεις Χανιά Λιμενικό Σώμα

Θρίλερ στα Σφακιά: Αγνοείται άνδρας που είχε πάει για υποβρύχιο ψάρεμα

Αγνοείται ψαροντουφεκάς. Σε εξέλιξη έρευνες του Λιμενικού από ξηρά και θάλασσα.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: INTIME NEWS / ΛΑΓΟΥΤΑΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: INTIME NEWS / ΛΑΓΟΥΤΑΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
Χρήστος Τέλιος avatar
Χρήστος Τέλιος

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Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ της Τρίτης (7/7), στην περιοχή των Σφακίων στην Κρήτη, καθώς αγνοείται ένας άνδρας που έκανε υποβρύχιο ψάρεμα.

Σύμφωνα με το flashnews, πρόκειται για έναν 65χρονο, ημεδαπό, ο οποίος είχε πάει για υποβρύχιο ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελλου στα Σφακιά.

Για τον εντοπισμό του, διεξάγονται έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελλου, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ. Συμμετέχουν δύο σκάφη του Λιμενικού Σώματος, εναέριο μέσο της δύναμης Frontex και ένα αλιευτικό σκάφος.

Παράλληλα, γίνεται έρευνα και στην ξηρά από δύο οχήματα του Λιμενικού Σώματος.

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 4 μποφόρ.

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Ελλάδα Ψάρεμα Εξαφανίσεις Χανιά Λιμενικό Σώμα

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