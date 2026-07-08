Συναγερμός στον Άλιμο για την εξαφάνιση 48χρονης - Κίνδυνος για τη ζωή της

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση της 48χρονης Ειρήνης Διονάτου από την περιοχή του Αλίμου, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να προχωρά στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς εκτιμάται ότι η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ειρήνη Διονάτου εξαφανίστηκε τις πρωινές ώρες της Κυριακής 6 Ιουλίου 2026 από την περιοχή του Αλίμου, στην Αθήνα. Η οργάνωση ενημερώθηκε για την εξαφάνιση σήμερα, Τετάρτη 8 Ιουλίου, και, έπειτα από αίτημα της οικογένειάς της, ενεργοποίησε άμεσα το Missing Alert, καθώς συντρέχουν σοβαροί λόγοι που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή της.

Η 48χρονη έχει ύψος 1,65 μ., ζυγίζει περίπου 60 κιλά, έχει κοντά ξανθά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισής της φορούσε μαύρη αμάνικη μπλούζα, μαύρη φόρμα και μαύρα αθλητικά παπούτσια Nike.

Παράλληλα, οδηγούσε κίτρινο αυτοκίνητο μάρκας Hyundai Atos, με αριθμό κυκλοφορίας ΖΜΕ 4701.

πηγή: Χαμόγελο του Παιδιού

Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες 1017, με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert App, όπου υπάρχει συνεχής ενημέρωση για την εξέλιξη της υπόθεσης.