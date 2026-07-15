Εξαφανίστηκε 22χρονη από την περιοχή των Ελληνορώσσων – Σε κίνδυνο η ζωή της

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση της 22χρονης Μωραϊτίνη Αντιγόνης από την περιοχή των Ελληνορώσσων, στην Αθήνα, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να προχωρά στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς, σύμφωνα με την ανακοίνωση, υπάρχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η 22χρονη εξαφανίστηκε τη Δευτέρα 14 Ιουλίου 2026, στις 16:30 το μεσημέρι. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την υπόθεση την Τετάρτη 15 Ιουλίου και, έπειτα από αίτημα της οικογένειάς της, εξέδωσε Missing Alert για τον άμεσο εντοπισμό της.

Η Μωραϊτίνη Αντιγόνη έχει ύψος 1,68 μέτρα, ζυγίζει 57 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισής της φορούσε μαύρο κοντό μπλουζάκι, μαύρο παντελόνι και μαύρα - μωβ ορειβατικά μποτάκια.

πηγή: «Χαμόγελο του Παιδιού»

Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό της, καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες 1017, με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει συνεχής ενημέρωση για την εξέλιξη της υπόθεσης.