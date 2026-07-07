«Έσβησε» η Ελπίδα της 3ης ΕΜΑΚ - Αντίο στην τετράποδη ηρωίδα της Κρήτης

Θλίψη έχει σκορπίσει στο Πυροσβεστικό Σώμα και ιδιαίτερα στην 3η ΕΜΑΚ Κρήτης η είδηση της απώλειας ενός από τα πιο πιστά, πολύτιμα και αγαπημένα μέλη της. Η Ελπίδα, η γερμανική ποιμενικός που συνέδεσε το όνομά της με δεκάδες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 12 ετών από παθολογικά αίτια, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη κοινωνικής προσφοράς.

Για σχεδόν μια δεκαετία, η Ελπίδα δεν ήταν απλώς ένας σκύλος εργασίας, αλλά ένας αθόρυβος, έμπιστος συνεργάτης των πυροσβεστών στις πιο δύσκολες και αντίξοες αποστολές σε κάθε γωνιά της Κρήτης. Ειδικά εκπαιδευμένη στον εντοπισμό αγνοουμένων, ρίχτηκε αμέτρητες φορές στη μάχη με τον χρόνο για να σώσει ανθρώπινες ζωές, κερδίζοντας τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας, σύμφωνα με το Cretalive.

ΦΩΤΟ: CRETALIVE

Από την πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων, στη θαλπωρή της οικογένειας

Όταν ήρθε η ώρα της «αποστρατείας» της, η τετράποδη διασώστρια δεν ξεχάστηκε. Τη φροντίδα της ανέλαβε ο Υπαρχιπυροσβέστης Αντώνης Τζομπανάκης, ο οποίος άνοιξε το σπίτι του για να της προσφέρει τα γεράματα που άξιζαν σε έναν τέτοιο ήρωα. Η Ελπίδα προσαρμόστηκε αμέσως και έγινε ισότιμο, λατρεμένο μέλος της οικογένειάς του, επιβεβαιώνοντας μέχρι την τελευταία στιγμή τον σπάνιο και ανιδιοτελή χαρακτήρα της.

Το μήνυμα του φροντιστή της ραγίζει καρδιές, αποτυπώνοντας τον ισχυρό δεσμό που αναπτύχθηκε ανάμεσά τους:

«Ελπίδα, είμαστε σίγουροι ότι μόνο κάπου καλά και γαλήνια μπορεί να βρίσκεσαι και πάνω απ’ όλα σε ευχαριστούμε τόσο για τις υπηρεσίες που προσέφερες αλλά περισσότερο για τη φιλία και την ανιδιοτέλειά σου».

Η 3η ΕΜΑΚ αποχαιρετά ένα δικό της μέλος, μια πιστή φίλη που αφιέρωσε τη ζωή της στο να δίνει ελπίδα εκεί που χανόταν.