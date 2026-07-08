Άργος: Κλινικά νεκρός ο 20χρονος που δέχτηκε πυρά αστυνομικών μετά από επεισοδιακή καταδίωξη

Κλινικά νεκρός είναι σύμφωνα με πληροφορίες ο νεαρός, που περίπου στις 06.30 τα ξημερώματα της Τετάρτης (8/7) μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το νοσοκομείο του Άργους στο Θριάσιο νοσοκομείο της Ελευσίνας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά από πυρά αστυνομικών που δέχτηκε μετά την επεισοδιακή καταδίωξη στην Αργολίδα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο 20χρονος μεταφέρθηκε διασωληνωμένος, με μυδρίαση και τραύμα στο κεφάλι, χειρουργήθηκε για την αφαίρεση θραυσμάτων από βολίδα πυροβόλου όπλο και νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, σε εξέλιξη βρίσκεται Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) όσο και δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, την ώρα που οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί έχουν συλληφθεί στα πλαίσια του αυτοφώρου και σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη.

Το χρονικό της καταδίωξης

Όλα ξεκίνησαν περί τις 02.00 τα ξημερώματα, με αστυνομικούς της ΟΠΚΕ να διενεργούν ελέγχους «ύποπτων» οχημάτων στην περιοχή της Πυργέλας Άργους. Κάποια στιγμή έκαναν σήμα και στον νεαρό, ο οποίος δεν σταμάτησε, ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει. Ακολούθησε καταδίωξη με τρία υπηρεσιακά οχήματα της ΕΛ.ΑΣ., τα οποία προσπάθησαν να αναγκάσουν τον 20χρονο να σταματήσει το ΙΧ αυτοκίνητο του, ο οποίος δεν σταματούσε να παραβιάζει τα όρια ταχύτητας, πινακίδες σήμανσης και να οδηγεί επικίνδυνα και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Η καταδίωξη διήρκησε περίπου μισή ώρα και ξεκίνησε από την περιοχή της Πυργέλας, συνεχίστηκε διαδοχικά στην πόλη του Άργους, στις περιοχές του Ελληνικού, Αεροδρομίου, Σταθαίικα, Μοναστηρακίου και κατέληξε στον περιβάλλοντα χώρο σούπερ μάρκετ, όπου το όχημα ακινητοποιήθηκε, έχοντας πρώτα -σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ.- εμβολίσει δύο επιχειρησιακά οχήματα. Ο νεαρός στη συνέχεια φαίνεται ότι παράτησε το ΙΧ αυτοκίνητο του και επιχείρησε να διαφύγει πεζός, διερχόμενος από το χώρο στάθμευσης του σούπερ μάρκετ και υπερπηδώντας μεταλλικό κιγκλίδωμα διέφυγε σε παρακείμενο οικόπεδο.

Στο οικόπεδο αυτό υπάρχει ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο, στο οποίο σύμφωνα με τις αναφορές των αστυνομικών που ενεπλάκησαν στο περιστατικό ο νεαρός αναρριχήθηκε σε τσιμεντένια ράμπα του κτιρίου αυτού και κατόπιν έπεσε στο έδαφος. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι προηγήθηκαν πυρά από δύο αστυνομικούς της ΟΠΚΕ (σ.σ. συνελήφθησαν με σχετική εισαγγελική εντολή) που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του στο κεφάλι και πλέον ο 20χρονος θεωρείται κλινικά νεκρός. Οι δύο αστυνομικοί έκαναν λόγο για προειδοποιητικές βολές στον αέρα, κάτι που θα διερευνηθεί από τη βαλλιστική έρευνα και την ιατροδικαστική εξέταση.

Η ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.

«Πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα, 8 Ιουλίου 2026, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Αργολίδας επιχείρησαν να διενεργήσουν έλεγχο σε οδηγό οχήματος σε περιοχή του Άργους.

Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ενώ επιχείρησε να εμβολίσει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία κινήθηκε με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο.

Τελικώς, το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά, τα οποία εμβόλισε και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός επιχειρώντας να διαφύγει αναρριχώμενος σε μαντρότοιχο. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται.

Στη διαδρομή διαφυγής του, πλησίον του σημείου που έγινε το αρχικό σήμα στάσης από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου με τη συνδρομή της Δ.Α.Ο.Ε.».