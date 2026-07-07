Επεισοδιακή καταδίωξη στην Αγία Παρασκευή: Στο όχημα βρέθηκαν 61 κιλά κάνναβης - Μία σύλληψη

Επεισοδιακή καταδίωξη, που οδήγησε στη σύλληψη ενός 30χρονου και στον εντοπισμό μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (7/7) στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Όλα ξεκίνησαν, όταν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης επιχείρησαν περί τη 01.00 τα ξημερώματα της Τρίτης να ελέγξουν ΙΧ αυτοκίνητο (σ.σ. το μπορντό Mini Cooper που φαίνεται στις φωτογραφίες) με δύο επιβάτες το οποίο κρίθηκε ύποπτο. Ο οδηγός του οχήματος, όχι μόνο δεν υπάκουσε στο σήμα των αστυνομικών αλλά ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει κατά δίωξη στους του Χαλανδρίου και της Αγίας Παρασκευής.

Φωτ.: Ελληνική Αστυνομία

Τελικά το όχημα ακινητοποιήθηκε όταν κάποια στιγμή στη λεωφόρο Χαλανδρίου έπεσε σε κράσπεδο, με αποτέλεσμα η καταδίωξη να συνεχιστεί πεζή. Λίγο αργότερα, στη συμβολή της Μεσογείων με τη Χαλανδρίου, εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε ο 30χρονος με καταγωγή από το Αζερμπαϊτζάν, πού ήταν τελικά ο συνοδηγός. Ο οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου, κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται.

Φωτ.: Ελληνική Αστυνομία

Οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης κάνοντας έρευνα μέσα στο μπορντό Mini Cooper, εντόπισαν 49 συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 61 κιλά και 250 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Ο 30χρονος που συνελήφθη οδηγήθηκε στο ΤΔΕΕ Αγίας Παρασκευής για το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος του, ενώ σε εξέλιξη είναι έρευνες για τον εντοπισμό και του συνεπιβάτη του οχήματος.

Φωτ.: Ελληνική Αστυνομία

Παράλληλα, οι διωκτικές αρχές εξετάζουν από ποιον προέρχονται τα ναρκωτικά, πού θα κατέληγαν και αν οι δύο επιβάτες του οχήματος ήταν απλά μεταφορείς ή ήταν και dealers.