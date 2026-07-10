Επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε Ηλεία και Αχαΐα για επιθέσεις της «νύχτας» - Όπλα, ναρκωτικά και συλλήψεις

Νέο κύκλο ερευνών και συλλήψεων άνοιξε η οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (8/7) σε Ηλεία και Αχαΐα, με τις διωκτικές αρχές να εξετάζουν τη σύνδεση προσώπων με σειρά σοβαρών περιστατικών που έχουν απασχολήσει το τελευταίο διάστημα την περιοχή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του patrisnews.com, η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. συνδέεται κυρίως με τη συνεχιζόμενη έρευνα της Ασφάλειας Πατρών για την επίθεση που είχε σημειωθεί πριν από λίγες εβδομάδες σε νυχτερινά καταστήματα εστίασης στην Πάτρα, υπόθεση που εξετάζεται παράλληλα με το αιματηρό επεισόδιο στα Σαβάλια Ηλείας την περασμένη Κυριακή.

Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις βρίσκεται σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση, κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πατρών, ενώ οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη δράση ομάδας που φέρεται να εμπλέκεται σε σειρά επιθέσεων.

Στο στόχαστρο ομάδα από Πύργο και Αμαλιάδα

Από την έως τώρα προανακριτική έρευνα φαίνεται να έχει προκύψει σύνδεση μεταξύ διαφορετικών περιστατικών, καθώς οι Αρχές εξετάζουν τη δράση ομάδας ατόμων με προέλευση από τον Πύργο και την Αμαλιάδα.

Ήδη έχουν ταυτοποιηθεί δώδεκα άτομα για συμμετοχή σε επιθέσεις που σημειώθηκαν στα μέσα Ιουνίου σε τέσσερα καταστήματα, εκ των οποίων δύο στην Πάτρα και δύο στην περιοχή του Ρίου.

Μάλιστα, τουλάχιστον πέντε από τους φερόμενους ως εμπλεκόμενους έχουν αναγνωριστεί από δύο επιχειρηματίες της Πάτρας, οι οποίοι έχουν καταθέσει στις αρμόδιες αρχές.

Πέντε συλλήψεις - Κατασχέθηκαν όπλα και ναρκωτικά

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε με φόντο τις υποθέσεις της νύχτας, συνελήφθησαν πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων ένας άνδρας και μία γυναίκα, καθώς και ένας οπλίτης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων και πυρομαχικών, ενώ ορισμένοι από αυτούς βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο των Αρχών και για πιθανή εμπλοκή στις επιθέσεις σε Πάτρα και Ηλεία.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε δέκα κατοικίες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

31 γραμμάρια κοκαΐνης,

4,3 γραμμάρια κάνναβης,

αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης και τρίφτης,

κυνηγετική καραμπίνα,

τέσσερα γκλοπ,

τρία μαχαίρια,

μεταλλική σιδερογροθιά,

σπρέι πιπεριού,

κυνηγετικά φυσίγγια και φυσίγγια πυροβόλου όπλου,

54 κροτίδες ισχυρού κρότου.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο αντιποίνων για την επίθεση στα Σαβάλια

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν ως βασικό σενάριο το ενδεχόμενο η επίθεση εναντίον δύο ατόμων σε καντίνα στα Σαβάλια να αποτελεί πράξη αντιποίνων για προηγούμενα περιστατικά.

Το συγκεκριμένο ενδεχόμενο ενισχύεται, σύμφωνα με πληροφορίες, από το γεγονός ότι ένας από τους συλληφθέντες για την υπόθεση των Σαβαλίων φέρεται να έχει σχέση με την Πάτρα. Ο ίδιος, όπως και ένας ακόμη κατηγορούμενος, αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Ανακρίτριας Αμαλιάδας, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά ομάδα από την Πάτρα στην οποία φέρεται να ανήκαν τα δύο άτομα που εμπλέκονται στο επεισόδιο των Σαβαλίων.

Παραμένει ανοιχτή η υπόθεση της εμπρηστικής επίθεσης στην Αμαλιάδα

Στο επίκεντρο των ερευνών παραμένει και η εμπρηστική επίθεση με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο πολυκατοικίας στην οδό 25ης Μαρτίου στην Αμαλιάδα. Αν και η χθεσινή επιχείρηση της Ασφάλειας Πατρών δεν αφορούσε άμεσα τη συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία διερευνάται από τις τοπικές αρχές, οι έρευνες εξετάζουν πιθανές διασυνδέσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος της επίθεσης στην Αμαλιάδα φέρεται να ήταν άτομο που έχει ταυτοποιηθεί για την εμπλοκή του στην επίθεση στα Σαβάλια και παραμένει μέχρι σήμερα ασύλληπτο.