4 συλλήψεις από τη Δίωξη Εκβιαστών: Συμμορία «μπράβων» έδερνε και ανατίναζε με εντολές από τη φυλακή

Μία από τις πιο ισχυρές ομάδες «νονών» της αθηναϊκής νύχτας εξάρθρωσε το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών του ελληνικού FBI, προχωρώντας σε 4 συλλήψεις ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 10 άτομα, εκ των οποίων 9 έγκλειστοι σε καταστήματα κράτησης.

Η πολυσέλιδη δικογραφία αφορά εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε εμπρησμούς, εκρήξεις τετελεσμένες και σε σε απόπειρα, εκβιάσεις, απόπειρες ανθρωποκτονίας, παράνομη βία και διακίνηση ναρκωτικών. Οι συλληφθέντες είναι ηλικίας 47, 22, 25 και 19 ετών, ενώ η δικογραφία αφορά –κατά περίπτωση– εγκληματική οργάνωση, εμπρησμό, έκρηξη τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, εκβίαση κατά συναυτουργία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ναρκωτικών και φωτοβολίδων.

Τις κατευθύνσεις για τη δράση της συμμορίας έδινε ένας 49χρονος, έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης, ο οποίος μέσω κινητού τηλεφώνου που κατείχε παράνομα καθοδηγούσε τα άλλα μέλη της εγκληματικής ομάδας που δρούσαν κυρίως στο κέντρο των Αθηνών. Μάλιστα, η συγκεκριμένη συμμορία, προκειμένου να επεκτείνει τη δράση της δεν δίσταζε να έρθει σε σύγκρουση με άλλες ομάδες «μπράβων».

Σε έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και κελιά εγκλείστων σε καταστήματα κράτησης, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε 12 φυσίγγια, 3 αυτοσχέδιοι εμπρηστικοί - εκρηκτικοί μηχανισμοί, 3 φωτοβολίδες, 6 αυτοσχέδια μαχαίρια, 855,5 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης, 3 ζυγαριές ακριβείας, τρίφτης, συσκευή γεωντοπισμού, 12 κινητά τηλέφωνα, 4 κάρτες sim, 2 συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, συσκευή παροχής σήματος WIFI, διάφορα είδη ρουχισμού, ψηφιακό ρολόι, κουτί με πλήθος νάιλον συσκευασιών, διάφορες ιδιόχειρες σημειώσεις, Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, καθώς και το χρηματικό ποσό των 3.450 ευρώ.

ΕΛΑΣ

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ΕΛΑΣ

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα εξιχνιάστηκαν: υπόθεση εμπρησμού και απόπειρας έκρηξης σε βάρος σωφρονιστικού υπαλλήλου των φυλακών Κορυδαλλού την 12-11-2025 στην περιοχή της Νίκαιας, 2 περιπτώσεις εμπρησμού οχημάτων την 20-09-2025 στην Παλλήνη και 23-09-2025 στο Γέρακα, περίπτωση παράνομης βίας σε βάρος έγκλειστου σε κατάστημα κράτησης την 01-10-2025, περίπτωση πυροβολισμών σε σταθμευμένο αυτοκίνητο την 11-08-2025 σε περιοχή της Αθήνας και 2 περιπτώσεις εκρήξεων που έλαβαν χώρα σε καταστήματα σε περιοχές της Αθήνας την 16-07-2025 με αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών και την 05-08-2025 με αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών και το σοβαρό τραυματισμό του ιδιοκτήτη.

Όλοι οι συλληφθέντες έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για ομοειδή και έτερα αδικήματα, με την υπόθεση να βρίσκεται πλέον στο στάδιο της Δικαιοσύνης.