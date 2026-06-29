Hi tech... ρευματοκλοπές: Ελεύθεροι οι 5 κατηγορούμενοι - Σε ποιους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι

Ελεύθεροι με όρους αφέθηκαν τρεις από τους κατηγορούμενους, μετά τις απολογίες τους, για τις ρευματοκλοπές, με τις παράνομες παρεμβάσεις σε μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.

Εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακεκριμένες κλοπές ρεύματος, συμμορία, παρακώλυση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων, απλή ρευματοκλοπή ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παράνομη οπλοκατοχή, κατά περίπτωση.

Οι 5 συλληφθέντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες για τις απολογίες τους στον 7ο τακτικό ανακριτή. Την Παρασκευή απολογήθηκαν οι δύο που κατηγορούνται για ρευματοκλοπή, σε βαθμό πλημμελήματος, και αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους. Σήμερα πέρασαν το κατώφλι του ανακριτή οι υπόλοιποι, τρεις οι οποίοι αντιμετωπίζουν βαρύτερες κατηγορίες.

Ο ένας από αυτούς που είναι ταξιτζής φέρεται ότι εμπλέκεται σε περισσότερες από 90 περιπτώσεις ρευματοκλοπών, με παρεμβάσεις στους μετρητές. Κατά την απολογία του, ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή, αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε ότι δεν είχε την τεχνογνωσία να κάνει παρεμβάσεις στους ψηφιακούς μετρητές όπως του αποδίδουν οι δικαστικές αρχές.

Οι άλλοι δυο κατηγορούμενοι, ο ένας διαθέτει πρατήριο υγρών καυσίμων και ο άλλος είναι ψαράς, που εμπλέκονται σε 11 και 13 περιπτώσεις, αρνήθηκαν επίσης τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, στις απολογίες τους. Κατά την υπεράσπιση τους, η εμπλοκή τους αφορά σχεδόν το 1/10 των συνολικών περιπτώσεων και η ζημιά που φέρονται ότι προκάλεσαν είναι κάτω των 120.000 ευρώ, άρα το αδίκημα διώκεται σε βαθμό πλημμελήματος.

Οι περιοριστικοί όροι που τους επιβλήθηκαν

Σήμερα το απόγευμα που ολοκληρώθηκε η διαδικασία των απολογιών, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέως, οι τρεις από τους κατηγορούμενους αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ τους επιβλήθηκαν οι εξής περιοριστικοί όροι: Εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα κάθε μήνα, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και καταβολή χρηματικών εγγυήσεων, 15.000 ευρώ, 30.000 ευρώ και 50.000 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η ιδιαιτερότητα της εν λόγω υπόθεσης είναι ότι οι δράστες, με τη χρήση ειδικού λογισμικού, κατάφερναν να παρεμβαίνουν στους ψηφιακούς μετρητές της ΔΕΔΔΗΕ και να αλλοιώνουν τις πραγματικές μετρήσεις κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Η μέθοδος αυτή χαρακτηρίστηκε ως «hi tech απάτη».

Οι παραπάνω φέρονται ότι προκάλεσαν συνολική ζημία άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ από εκτεταμένες ρευματοκλοπές και παράνομες παρεμβάσεις στους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας. Εκτός από τους πέντε εμπλεκόμενους που συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 101 φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από πολύμηνες έρευνες της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.