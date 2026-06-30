Βάρη: Προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους ΔΕΗ και άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα από ηλικιωμένη

Στη σύλληψη μιας 66χρονης και ενός 44χρονου, που είναι συγγενείς μεταξύ τους, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, με τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε., στο Ζεφύρι, έπειτα από έρευνα για υπόθεση κλοπής με τη μέθοδο της απασχόλησης.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή με τη μέθοδο της απασχόλησης, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και προσωπικών δεδομένων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη συνεργοί τους, οι οποίοι αναζητούνται από τις Αρχές.

Η υπόθεση ξεκίνησε το μεσημέρι της 25ης Ιουνίου, όταν άγνωστοι δράστες, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, κατάφεραν να μπουν στο σπίτι μιας ηλικιωμένης γυναίκας στη Βάρη και να αφαιρέσουν κοσμήματα, χρηματικό ποσό και ένα κινητό τηλέφωνο.

Από την προανακριτική έρευνα, οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν σε χώρο στο Ζεφύρι, όπου λειτουργούσε κατάστημα εμπορίας ρούχων και ψιλικών ειδών, το οποίο, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., χρησιμοποιούνταν παράλληλα ως παράνομο ενεχυροδανειστήριο. Εκεί εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι δύο κατηγορούμενοι.

Μάλιστα, να σημειωθεί ότι οι εμπλεκόμενοι είχαν λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας, καθώς στον χώρο είχαν εγκαταστήσει σύστημα βιντεοεπιτήρησης με κάμερες και καταγραφικό μηχάνημα.

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν μεγάλο αριθμό χρυσαφικών και κοσμημάτων, 27.030 ευρώ, 1.100 δολάρια ΗΠΑ, φυσίγγια, δελτίο ταυτότητας που είχε δηλωθεί ως απολεσθέν, καθώς και το καταγραφικό σύστημα με δύο κάμερες ασφαλείας.

πηγή: Ελληνική Αστυνομία

Μέρος των κοσμημάτων που βρέθηκαν αναγνωρίστηκε και αποδόθηκε στην παθούσα.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων εμπλεκομένων στην υπόθεση.