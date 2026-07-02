Γιάννενα: Δύο συλλήψεις για τηλεφωνικές απάτες - Βρέθηκαν κρυμμένα πάνω από 40.000 ευρώ

Συνελήφθησαν δύο μέλη συμμορίας που διέπραττε τηλεφωνικές απάτες σε περιοχές των Ιωαννίνων. Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, παραλάμβαναν χρήματα και τιμαλφή από ανυποψίαστους πολίτες, που είχαν εξαπατηθεί προηγουμένως από συνεργούς τους με το πρόσχημα του λογιστή. Βρέθηκαν στην κατοχή τους 42.650 ευρώ και χρυσαφικά αξίας 21.000 ευρώ που είχαν αποσπάσει σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις.



Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δύο συλληφθέντες είχαν ενταχθεί σε συμμορία που δραστηριοποιούνταν στις τηλεφωνικές απάτες, μέλη της οποίας από το πρωί της Τετάρτης (1/7) πραγματοποιούσαν πλήθος κλήσεων σε ανυποψίαστους πολίτες σε περιοχές των Ιωαννίνων και παριστάνοντας τους λογιστές, επιχειρούσαν να τους πείσουν να συλλέξουν και να τους παραδώσουν χρήματα και τιμαλφή που διατηρούν στο σπίτι προκειμένου να προβούν στην καταγραφή τους, ώστε να αποφευχθεί η επιβολή προστίμου από την εφορία λόγω μη δήλωσής τους.



Για τη διαλεύκανση της υπόθεσης συστάθηκε ειδική επιχειρησιακή ομάδα, η οποία ύστερα από αξιολόγηση συλλεχθέντων στοιχείων, εντόπισε τους δύο ημεδαπούς επί της Εγνατίας Οδού σε περιοχή της Ημαθίας, να επιβαίνουν σε μισθωμένο όχημα.



Κατά την έρευνα που επακολούθησε, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα στον χώρο των αποσκευών, το χρηματικό ποσό των 42.650 ευρώ καθώς και πλήθος χρυσαφικών, τα οποία κατασχέθηκαν. Από την αστυνομική έρευνα διακριβώθηκε ότι τα παραπάνω χρήματα και το μεγαλύτερο μέρος των χρυσαφικών, εκτιμώμενης αξίας 21.000 ευρώ είχαν παραλάβει οι συλληφθέντες από τρεις ηλικιωμένες που είχαν εξαπατηθεί και στις οποίες αποδόθηκαν.

ΦΩΤΟ: ΕΛΑΣ

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ η έρευνα για την ταυτοποίηση και λοιπών μελών της συμμορίας συνεχίζεται.