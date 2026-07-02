Πάτρα: Δήθεν λογιστές άρπαξαν 500.000 ευρώ από δύο ηλικιωμένους για επένδυση σε κρυπτονομίσματα

Θύματα απάτης έπεσαν δύο ηλικιωμένοι στην Πάτρα, οι οποίοι έχασαν συνολικά σχεδόν 500.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι επένδυαν σε κρυπτονομίσματα με τη βοήθεια δήθεν λογιστών.

Σύμφωνα με το tempo24, οι δύο ηλικιωμένοι κατήγγειλαν το περιστατικό στην Αστυνομία, αναφέροντας ότι οι δράστες παρουσιάστηκαν ως επαγγελματίες λογιστές και τους έπεισαν να επενδύσουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε ψηφιακά νομίσματα, υποσχόμενοι υψηλές αποδόσεις.

Οι δύο ηλικιωμένοι προχώρησαν σε διαδοχικές καταβολές χρημάτων, με το συνολικό ποσό να αγγίζει τις 500.000 ευρώ.

Όταν αντιλήφθηκαν ότι είχαν πέσει θύματα απάτης και τα χρήματά τους είχαν κάνει «φτερά», ήταν ήδη αργά. Η υπόθεση ερευνάται πλέον από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές, οι οποίες αναζητούν τους δράστες.