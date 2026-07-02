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Απίστευτο περιστατικό στο Ηράκλειο: 58χρονος επιχείρησε να πνίξει 8χρονο παιδί με μαξιλάρι

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται 58χρονος στο Ηράκλειο, μετά από καταγγελία ότι επιτέθηκε σε 8χρονο παιδί μέσα στο σπίτι του.

Freepik
Freepik
Γιάννης Τσούρτης avatar
Γιάννης Τσούρτης

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Σοβαρό περιστατικό καταγγέλλεται σε χωριό στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου 58χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε 8χρονο παιδί μέσα στο σπίτι της οικογένειας, σύμφωνα με καταγγελία της μητέρας του ανηλίκου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 58χρονος, ο οποίος νοίκιαζε σπίτι στην οικογένεια, φέρεται να ενοχλήθηκε από τις φωνές των παιδιών και να εισήλθε στην οικία, τη στιγμή που η μητέρα έλειπε.

Εκεί, όπως καταγγέλλεται, επιτέθηκε στον 8χρονο, τον χτύπησε στο πρόσωπο και επιχείρησε να τον πνίξει με μαξιλάρι, μπροστά στο μεγαλύτερο αδερφάκι του, αναφέρει το cretalive.gr.

Αρχικά σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη και διατάραξη κοινής ησυχίας, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Ο 58χρονος κατηγορείται επίσης για απειλή και εξύβριση κατά συρροή σε βάρος ανηλίκων, ενώ έχει λάβει προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των δικαστικών αρχών, με τον κατηγορούμενο να αντιμετωπίζει βαρύ κατηγορητήριο για το περιστατικό που καταγγέλλεται ότι σημειώθηκε μέσα στην κατοικία της οικογένειας.

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Ελλάδα Κρήτη Ηράκλειο Παιδιά Πνιγμοί Local News

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