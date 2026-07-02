Στο ΚΑΤ 6χρονος μετά από τροχαίο στο Ρέθυμνο - Μάχη για να σωθεί το πόδι του

Στο Νοσοκομείο ΚΑΤ της Αθήνας μεταφέρθηκε το βράδυ της Τετάρτης ένας 6χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στα Σχοινάρια Ρεθύμνου, προκειμένου να συνεχιστεί η νοσηλεία του από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα.

Το παιδί είχε διακομιστεί αρχικά στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση, καθώς έφερε σοβαρό τραυματισμό και ανοικτό κάταγμα στο πόδι, σύμφωνα με το ekriti.gr.

Οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας του, ωστόσο έκριναν ότι απαιτείται η νοσηλεία του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο. Έτσι αποφασίστηκε η άμεση αεροδιακομιδή του στο ΚΑΤ, όπου ανέλαβε τη φροντίδα του εξειδικευμένη ιατρική ομάδα. Το βράδυ της Τετάρτης ολοκληρώθηκε η μεταφορά του στο ΚΑΤ.

Οι θεράποντες ιατροί συνεχίζουν τις προσπάθειες για τη διάσωση του τραυματισμένου ποδιού, με στόχο την καλύτερη δυνατή αποκατάσταση της βλάβης.

Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στα Σχοινάρια Ρεθύμνου, με θύμα τον 6χρονο, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.