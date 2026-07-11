Έχασε τελικά το πόδι του ο 6χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο στο Ρέθυμνο

Δυσάρεστη είναι η εξέλιξη με το 6χρονο αγόρι που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στην περιοχή Σχοινάρια, στο Ρέθυμνο, καθώς οι γιατροί του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» προχώρησαν τελικά στον ακρωτηριασμό του ποδιού του.



Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» και τις διαδοχικές χειρουργικές επεμβάσεις τις προηγούμενες ημέρες, δεν κατέστη δυνατό να διασωθεί το κάτω άκρο του παιδιού. Έτσι, την Παρασκευή, οι θεράποντες ιατροί έλαβαν τη δύσκολη απόφαση να προχωρήσουν στον ακρωτηριασμό.



Ο 6χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου είχε διακομιστεί από την Κρήτη μετά το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε την 1η Ιουλίου.



Το παιδί επέβαινε σε δίκυκλο που οδηγούσε ο πατέρας του, όταν, υπό συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται, συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο.



Από τη σύγκρουση ο ανήλικος υπέστη πολύ σοβαρό τραυματισμό στο πόδι, με τους γιατρούς να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διάσωσή του, χωρίς να καταστεί εφικτό.