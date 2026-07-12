Βήμα σημειωτόν στη Λεωφόρο Ποσειδώνος έπειτα από τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου

Κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται στη Λεωφόρο Ποσειδώνος και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Αθήνα, όπου το βράδυ της Κυριακής 12 Ιουλίου σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα με ανατροπή ΙΧ.



Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Τροχαίας και αρμόδιες υπηρεσίες για τη διαχείριση του περιστατικού και την αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας.



Οι οδηγοί που κινούνται στην παραλιακή λεωφόρο καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και, εφόσον είναι δυνατόν, να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες απομάκρυνσης του οχήματος.