Ελλάδα Τροχαίο Λεωφόρος Ποσειδώνος Τροχαία (Η)

Βήμα σημειωτόν στη Λεωφόρο Ποσειδώνος έπειτα από τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου

Συστάσεις προς τους οδηγούς να επιδείξουν προσοχή και να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές εάν αυτό είναι εφικτό.

Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Κώστας Παπαδόπουλος

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Κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται στη Λεωφόρο Ποσειδώνος και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Αθήνα, όπου το βράδυ της Κυριακής 12 Ιουλίου σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα με ανατροπή ΙΧ.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Τροχαίας και αρμόδιες υπηρεσίες για τη διαχείριση του περιστατικού και την αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας.

Οι οδηγοί που κινούνται στην παραλιακή λεωφόρο καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και, εφόσον είναι δυνατόν, να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες απομάκρυνσης του οχήματος.

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