Λαχτάρα για τον Νίκο Νικολόπουλο - Τραυματίστηκε σε τροχαίο

Τραυματίστηκε -ευτυχώς ελαφρά- σε τροχαίο ατύχημα, το οποίο ενεπλάκησαν ένα όχημα και ένα δίκυκλο, ο πρώην υπουργός και πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Νίκου Νικολόπουλου.

Όπως μεταδίδει το tempo24.news, το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, το μεσημέρι του Σαββάτου (11/7), μπροστά από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας. Ο κ. Νικολόπουλος βρέθηκε στο οδόστρωμα, όμως ευτυχώς είχε τις αισθήσεις του και ήταν καλά.

Στο σημείο έσπευσαν δικυκλιστής του ΕΚΑΒ προκειμένου να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια πλήρωμα ασθενοφόρου που τον διακόμισαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών καθώς ένοιωσε έναν πόνο στο θώρακα.

Για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργείται προανάκριση από την Τροχαία Πατρών.