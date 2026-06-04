Ελλάδα Εργατικά Ατυχήματα Ρέθυμνο Τραυματισμός Εργαζόμενοι

Μηχανή κιμά προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό σε εργαζόμενο κρεοπωλείου στο Ρέθυμνο

Σοβαρό εργατικό ατύχημα συνέβη στην πόλη της Κρήτης.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: ΛΙΑ ΦΩΚΑ / EUROKINISSI
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: ΛΙΑ ΦΩΚΑ / EUROKINISSI
Χρήστος Τέλιος avatar
Χρήστος Τέλιος

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Σοκαριστικό ατύχημα είχε εργαζόμενος σε κρεοπωλείο στο Ρέθυμνο, όταν το χέρι του πιάστηκε στη μηχανή του κιμά.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο 27χρονος εργαζόμενος υπέστη το σοβαρό εργατικό ατύχημα και άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης όπου οι γιατροί προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν το βαρύ τραύμα.

Όμως, όπως αναφέρει το Cretalive, δεδομένου ότι μέρος του χεριού πολτοποιήθηκε, αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του στο νοσοκομείο ΚΑΤ.  Εκεί αναμένεται να γίνει η εξειδικευμένη αντιμετώπιση του τραύματός του.

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Ελλάδα Εργατικά Ατυχήματα Ρέθυμνο Τραυματισμός Εργαζόμενοι

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