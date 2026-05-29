Έκρηξη σε εργοστάσιο στην Κορινθία - Τρεις τραυματίες

Έκρηξη σε εργοστάσιο στην Κορινθία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 29 Μαΐου 2026, προκαλώντας διαρροή αμμωνίας και τον τραυματισμό τριών ατόμων.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του korinthostv.gr, το περιστατικό σημειώθηκε σε επαγγελματικό ψυκτικό σύστημα που λειτουργούσε στον χώρο του εργοστασίου, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.

Από την έκρηξη προκλήθηκε διαρροή αμμωνίας, με αποτέλεσμα εργαζόμενοι να εκτεθούν σε αναθυμιάσεις και να παρουσιάσουν αναπνευστικά προβλήματα.

Στο νοσοκομείο τρεις τραυματίες

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Κορίνθου, τα οποία παρέλαβαν τρία άτομα και τα μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Η κατάσταση ενός εκ των τραυματιών κρίθηκε πιο σοβαρή και αποφασίστηκε η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας για εξειδικευμένη νοσηλεία.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.