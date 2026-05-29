Ελλάδα Εργοστάσια Εργατικά Ατυχήματα Κόρινθος Local News

Έκρηξη σε εργοστάσιο στην Κορινθία - Τρεις τραυματίες

Η κατάσταση ενός εκ των τραυματιών κρίθηκε πιο σοβαρή και αποφασίστηκε η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας για εξειδικευμένη νοσηλεία.

Φωτό αρχείου: ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
Φωτό αρχείου: ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Έκρηξη σε εργοστάσιο στην Κορινθία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 29 Μαΐου 2026, προκαλώντας διαρροή αμμωνίας και τον τραυματισμό τριών ατόμων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του korinthostv.gr, το περιστατικό σημειώθηκε σε επαγγελματικό ψυκτικό σύστημα που λειτουργούσε στον χώρο του εργοστασίου, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.

Από την έκρηξη προκλήθηκε διαρροή αμμωνίας, με αποτέλεσμα εργαζόμενοι να εκτεθούν σε αναθυμιάσεις και να παρουσιάσουν αναπνευστικά προβλήματα.

Στο νοσοκομείο τρεις τραυματίες

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Κορίνθου, τα οποία παρέλαβαν τρία άτομα και τα μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Η κατάσταση ενός εκ των τραυματιών κρίθηκε πιο σοβαρή και αποφασίστηκε η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας για εξειδικευμένη νοσηλεία.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Εργοστάσια Εργατικά Ατυχήματα Κόρινθος Local News

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader