Ρέθυμνο: Σώθηκε το πόδι του 6χρονου μετά από πολύωρο χειρουργείο - «Τιτάνια προσπάθεια των γιατρών»

Αίσιο τέλος είχε η ολονύχτια μάχη των γιατρών για να σώσουν το πόδι του 6χρονου αγοριού, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στο Ρέθυμνο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην Αθήνα με αεροδιακομιδή.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, το παιδί έφτασε αργά το βράδυ της Τετάρτης στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου υποβλήθηκε άμεσα σε πολύωρη και ιδιαίτερα απαιτητική χειρουργική επέμβαση.

«Τιτάνια η προσπάθεια των γιατρών προκειμένου να καταστήσουν το πόδι λειτουργικό και να μην ακρωτηριαστεί», αναφέρει ο κ. Γιαννάκος, σημειώνοντας ότι οι γιατροί κατάφεραν να διασώσουν το άκρο του παιδιού.

Ο 6χρονος ολοκλήρωσε με επιτυχία το χειρουργείο και πλέον νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία».

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ συνεχάρη το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την προσπάθειά του, κάνοντας λόγο για μια εξαιρετικά δύσκολη επέμβαση.