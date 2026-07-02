Σοβαρό τροχαίο στο Σαμικό - 55χρονος αναβάτης μηχανής τραυματίστηκε θανάσιμα

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Θανατηφόρο τροχαίο συνέβη στο Σαμικό Ηλείας, καθώς ένας 55χρονος αναβάτης μηχανής έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο, επιστρέφοντας από την παραλία, το βράδυ της Πέμπτης (2/7).

Ο άτυχος άνδρας κινούνταν με το μηχανάκι του, όταν -κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες- έχασε τον έλεγχο, βγήκε εκτός δρόμου και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε σιδερένια κολόνα ηλεκτροφωτισμού.

Η πρόσκρουση ήταν μοιραία. Ο 55χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα και ο θάνατός του ήταν ακαριαίος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του patrinews.

Η είδηση έχει προκαλέσει θλίψη στην περιοχή, ενώ τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία του Πύργου.