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Ρόδος: Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 30χρονο οδηγό δίκυκλου - Κατέληξε στο νοσοκομείο

Τη ζωή του έχασε 30χρονος στη Ρόδο μετά από τροχαίο με δίκυκλο τα ξημερώματα της Πέμπτης.

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Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (2/7) στη Ρόδο, με έναν 30χρονο να χάνει τη ζωή του παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 30χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του δίκυκλου του και προσέκρουσε σε δέντρο στην οδό Βύρωνος, στην πόλη της Ρόδου.

Ο νεαρός οδηγός μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου οι γιατροί και οι νοσηλευτές κατέβαλαν προσπάθειες να τον κρατήσουν στη ζωή, χωρίς αποτέλεσμα.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία, η οποία εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η εκτροπή του δίκυκλου και η μοιραία πρόσκρουση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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