Ρέθυμνο: Άνδρας εισέβαλε στο γραφείο του δημάρχου και τα έκανε... λαμπόγυαλο

Πρωτοφανές περιστατικό βανδαλισμού σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (17/6) στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, όταν δημότης εισέβαλε στο γραφείο του δημάρχου, ο οποίος απουσίαζε και τα έκανε... άνω κάτω.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του rethemnos.gr, ο εξαγριωμένος άνδρας προκάλεσε σημαντικές υλικές ζημιές στον χώρο, καταστρέφοντας έπιπλα και γυάλινα αντικείμενα, ενώ παράλληλα εκτόξευε απειλές και χυδαίες εκφράσεις.

Λίγο νωρίτερα είχε προκαλέσει φθορές και στην είσοδο του Δημαρχείου, αναποδογυρίζοντας και πετώντας στον δρόμο τα σταντ με τις αφίσες πολιτιστικών εκδηλώσεων.

rethemnos.gr

Την ώρα του περιστατικού ο δήμαρχος Ρεθύμνης, Γιώργης Μαρινάκης, βρισκόταν στην Αθήνα, όπου συμμετείχε ως ομιλητής στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, με αντικείμενο τη συνέχιση της επεξεργασίας του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στο Δημαρχείο έσπευσαν άμεσα ο Αστυνομικός Διευθυντής Ρεθύμνου, καθώς και στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου. Οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν αυτοψία στον χώρο, κατέγραψαν τις ζημιές και έλαβαν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες.

rethemnos.gr

Ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγα λεπτά αργότερα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα.

Ο Δήμος Ρεθύμνης υπέβαλε μήνυση σε βάρος του για διατάραξη της λειτουργίας δημοτικής υπηρεσίας, καθώς και για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και δημόσιας περιουσίας, ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία του και την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν.