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Γρεβενά: Χειροπέδες στον δήμαρχο Κυριάκο Ταταρίδη - Του έκανε μήνυση εργαζόμενη στον δήμο

Η εργαζόμενη στον δήμο Γρεβενών κατέθεσε μήνυση χθες, Παρασκευή, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε κατά την διάρκεια σύσκεψης με υπηρεσιακά στελέχη.

Ο Κυριάκος Ταταρίδης / Φωτ.: Facebook
Ο Κυριάκος Ταταρίδης / Φωτ.: Facebook
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Χριστόδουλος Σκούντας

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Συνελήφθη σύμφωνα με πληροφορίες ο δήμαρχος Γρεβενών, Κυριάκος Ταταρίδης, έπειτα από μήνυση εργαζόμενης του δήμου για εξύβριση και απειλή στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ, ο δήμαρχος Γρεβενών προσήλθε οικειοθελώς στο αστυνομικό τμήμα.

Η εργαζόμενη στον δήμο Γρεβενών κατέθεσε μήνυση χθες, Παρασκευή, μετά από το περιστατικό που σημειώθηκε κατά την διάρκεια σύσκεψης με υπηρεσιακά στελέχη.

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Πολιτική Γρεβενά Δήμαρχοι Σύλληψη Μήνυση Αστυνομία Local News

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