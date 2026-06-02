Γρεβενά: Σύγκρουση ΙΧ με αρκούδα στην Εγνατία Οδό

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό στα Γρεβενά, όταν ΙΧ συγκρούστηκε με μεγαλόσωμη αρκούδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκη ο αντιδήμαρχος Δεσκάτης, ο οποίος βγήκε σώος από τη σύγκρουση και μεταφέρθηκε προληπτικά στο τοπικό κέντρο υγείας. Το όχημά του υπέστη σοβαρές ζημιές.

Παράλληλα, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις αναζητούν το ζώο, ώστε να διαπιστώσουν την κατάστασή του.

Πρόκειται για το τελευταίο από τα πολλά τροχαία με αρκούδες που σημειώνονται τον τελευταίο καιρό με αρκούδες, οι οποίες όλο και συχνότερα μπαίνουν στον αστικό ιστό, αναζητώντας τροφή.