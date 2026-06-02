Breaking news icon BREAKING
NEWS

Κίνηση: «Έμφραγμα» στον Κηφισό - Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Ελλάδα Τροχαίο Αρκούδα Γρεβενά Local News

Γρεβενά: Σύγκρουση ΙΧ με αρκούδα στην Εγνατία Οδό

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις αναζητούν το ζώο, ώστε να διαπιστώσουν την κατάστασή του.

πηγή: Glomex
πηγή: Glomex
Μαρία Κατρινάκη avatar
Μαρία Κατρινάκη

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό στα Γρεβενά, όταν ΙΧ συγκρούστηκε με μεγαλόσωμη αρκούδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκη ο αντιδήμαρχος Δεσκάτης, ο οποίος βγήκε σώος από τη σύγκρουση και μεταφέρθηκε προληπτικά στο τοπικό κέντρο υγείας. Το όχημά του υπέστη σοβαρές ζημιές.

Παράλληλα, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις αναζητούν το ζώο, ώστε να διαπιστώσουν την κατάστασή του.

Πρόκειται για το τελευταίο από τα πολλά τροχαία με αρκούδες που σημειώνονται τον τελευταίο καιρό με αρκούδες, οι οποίες όλο και συχνότερα μπαίνουν στον αστικό ιστό, αναζητώντας τροφή.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Τροχαίο Αρκούδα Γρεβενά Local News

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader