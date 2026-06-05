Σοκαριστικό βίντεο από τη Ρουμανία: Αρκούδα επιτίθεται σε τουρίστα που ήθελε να την ταΐσει

Σοκ προκαλεί βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες, στο οποίο καταγράφεται η στιγμή που αρκούδα επιτίθεται σε Βούλγαρο τουρίστα στη Ρουμανία, ενώ βρίσκεται στο αυτοκίνητό του.

Ειδικότερα, ένας Βούλγαρος τουρίστας δέχθηκε επίθεση από αρκούδα στη Ρουμανία, αφού ο ίδιος και η παρέα του σταμάτησαν στην άκρη του δρόμου για να ταΐσουν το άγριο ζώο, σύμφωνα με το βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων BTA.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ορεινό δρόμο κοντά στο φράγμα Βιντράρου, στα Νότια Καρπάθια. Βίντεο που κατέγραψαν τόσο αυτόπτες μάρτυρες από διερχόμενο όχημα όσο και οι ίδιοι οι τουρίστες δείχνουν την παρέα να γελά και να προσφέρει τροφή σε μια αρκούδα που βρισκόταν μαζί με το μικρό της.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το ζώο κινήθηκε ξαφνικά προς το αυτοκίνητο και επιτέθηκε σε έναν 46χρονο άνδρα μέσα από το ανοιχτό παράθυρο του οχήματος.

A Bulgarian tourist was bitten on the arm by a brown bear after he and his group illegally fed the animal from their car on Romania’s Transfăgărășan road near Vidraru Dam.



He was hospitalized but is recovering and faces a fine.



This is the second such incident on the same road pic.twitter.com/11XBs7hPao — People's news Channel (@peoplesnews2024) June 3, 2026

Με τραύματα στο χέρι

Ο τραυματίας αναγνωρίστηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο Nova ως ο Γκεόργκι Μπιζέφ από τη Γκόρνα Οριάχοβιτσα, πρόεδρος της Αθλητικής και Τεχνικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συμβουλίου του Βουλγαρικού Ποδοσφαιρικού Συνδέσμου στο Βέλικο Τάρνοβο και πρώην πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας Λοκομοτίβ Γκόρνα Οριάχοβιτσα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Μπιζέφ υπέστη σοβαρά τραύματα από δαγκώματα στο αριστερό του χέρι και υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση.

Οι ρουμανικές αρχές επιβάλλουν πρόστιμα από 10.000 έως 30.000 λέι σε όσους ταΐζουν αρκούδες. Παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις προς τους επισκέπτες να μην προσεγγίζουν και να μην ταΐζουν τα άγρια ζώα στους δρόμους, ανάλογα περιστατικά εξακολουθούν να καταγράφονται συχνά στη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο καλοκαίρι ένας μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του από επίθεση αρκούδας σε περιοχή όπου υπήρχε προειδοποιητική πινακίδα που απαγόρευε ρητά τη σίτιση άγριων ζώων.