Πυροβόλησαν στο κεφάλι και σκότωσαν αρκουδάκι 2,5 ετών στην Κοζάνη

Με τρεις σφαίρες στο κεφάλι σκότωσαν άγνωστοι ένα αρκουδάκι 2,5 ετών στο Πυλωρί του Δήμου Βοΐου Κοζάνης, όπως γνωστοποίησε η περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ».



Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, για το περιστατικό ειδοποιήθηκε το δασαρχείο Τσοτυλίου από κάτοικο της περιοχής. Εν συνεχεία, ενημερώθηκε η ομάδα άμεσης επέμβασης της οργάνωσης «Καλλιστώ», καθώς και κτηνίατρος της περιοχής, οι οποίοι και έσπευσαν άμεσα στο σημείο.



«Μετά τη νεκροψία και υπό τον συντονισμό του δασαρχείου έγινε ταφή στο άτυχο αρκουδάκι, ενώ θα ακολουθήσει η σχετική έρευνα για το περιστατικό από το δασαρχείο Τσοτυλίου. Η θανάτωση ή ο τραυματισμός αρκούδας είναι μια παράνομη πράξη, η οποία διώκεται ποινικά. Δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά που αρκούδα θανατώνεται παρανόμως από άνθρωπο», αναφέρει η οργάνωση και συνεχίζει:



«Η λαθροθηρία εξακολουθεί να αποτελεί μείζον πρόβλημα και απειλεί, διαχρονικά, προστατευόμενα από τη νομοθεσία είδη, όπως η αρκούδα. Η αρκούδα στην Ελλάδα είναι ένα απόλυτα προστατευόμενο είδος, σύμφωνα με την ελληνική και τη διεθνή νομοθεσία. Το είδος, καθώς και ο βιότοπός του, προστατεύονται από το Δασικό Κώδικα, αλλά και από την Οδηγία για τους Οικοτόπους (92/43/ΕΕ), τη συνθήκη της Βέρνης και τη συνθήκη της Ουάσιγκτον (CITES). Σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας (2009), η αρκούδα ταξινομείται στα Κινδυνεύοντα Είδη», σημειώνεται.